Domain sorgulama işlemi birçok siteden yapılmaktadır. Özellikle bu siteleri tercih ederek güncel bir şekilde domain sorgulama hizmetinden yararlanarak ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Domain sorgulama özellikle webmasterların sürekli olarak tercih ettiği bir işlemdir.



Domain Sorgulama: Whois İle Ücretsiz Olarak Alan Adı Sahibi Nasıl Öğrenilir?



Devlete ait olan birçok site vardır. Bu site aracılığı ile ücretsiz bir şekilde sorgulama işlemi yapabilirsiniz. https://internet2.btk.gov.tr/sitesorgu/ internet sitesine giriş sağlayarak devlet kanadı ile güncel bir şekilde domain sorgulayabilirsiniz. Site sorgulama işlemi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu başkanlığı tarafından yaptırılan bu işlem sorgulamak istediğiniz sitenin adını yazarak daha sonra güvenlik kodunu yazmanız durumunda hızlı bir şekilde sorgulayabilirsiniz.



Bu şekilde açmak istediğiniz sitenin adının müsait olup olmadığını görebilirsiniz. Açık kaynaklardan yararlanılarak yapılan bu işlemler hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Aynı zamanda whois ile de yine domain sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Whois sitesine giriş yaptıktan sonra buradan domain sorgulama işlemini yapabilirsiniz.



Whois sitesine giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan arama motoruna istediğiniz sitenin adresini yazabilirsiniz. Bu sorgulama işlemi tamamlandıktan sonra alan adının yani domain adının boş olup olmadığını görebilirsiniz. Aynı zamanda domain adı doluysa bu domainin kime ait olduğunu da görebilirsiniz.