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    HaberlerTeknoloji Haberleri Elon Musk Covid-19 olmuş olabilir
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    14.11.2020 - 12:06 |

    Elon Musk Covid-19 olmuş olabilir

    SpaceX’in CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından bir güne dört Covid-19 testine girdiğini ve ikisinin pozitif ikisinin negatif sonuç verdiğini açıkladı.

    Elon Musk Covid-19 olmuş olabilir

    Musk’ın henüz virüsü kapıp kapmadığı bilinmiyor ancak sosyal medyada gönderi yayınlandığı anda teşhis konulursa SpaceX’in bu hafta sonu Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot gönderme operasyonunun etkilenip etkilenmeyeceği endişeleri ortaya çıktı. Musk, gece boyunca tweet atmaya devam ederek son birkaç gündür biraz burnunu çektiğini, öksürdüğünü ve biraz ateşinin çıktığını, kesin sonuç için de hızlı testten daha kesin sonuçlar veren PCR testinin sonuçlarını beklediğini ifade etti. Testin sonuçları 24 saat sonra çıkıyor.

    NASA yetkilisi Jim Bridenstine, NASA’nın yönergeleri doğrultusunda Elon Musk’ın karantinaya girmesinin gerektiğin ve SpaceX’in Musk’la temasa geçen personellerini tespit etme çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti. Musk’ın astronot ekibinden kimseyle görüşüp görüşmediğini bilmediğini söyleyen Bridenstine, temas tespiti çalışmalarının hızla yapılmasının önemine dikkat çekti.

    Musk’a Korona teşhisi konulması durumunda SpaceX operasyonunun ertelenip ertelenmeyeceği sorulan Bridenstine, gerekirse bazı düzenlemelere gidileceğini de belirtti. SpaceX’in temas takibi yapmaya başlayıp başlamadığı şu an için bilinmiyor. Firma, basının sorularına cevap vermiyor.

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