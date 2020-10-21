Eşit Değildir İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (≠) Eşit Değildir İşareti Yapımı

Eşit değildir sembolünü klavye yardımı ile bilgisayara yazmak istediğimiz zaman nasıl yazılacağını bilememekteyiz. Çünkü eşit değildir sembolü klavye üzerinde bulunmaz. Birkaç yöntem ile eşit değildir sembolünü oluşturmak mümkündür.



Bilgisayar Klavyesi İle (≠) Eşit Değildir İşareti Yapımı



Klavyeler üzerinden bazı kısa yollar ile birçok sembolü yazmak mümkündür. Fakat bazı karakterlerin kısa yolları olmadığı için asci kod tablosunda veya karakter eşlem tablosu üzerinden oluşturabilirsiniz.



Eşit değildir klavye üzerinde bulunmadığı için bu özel karakteri karakter eşlem tablosu üzerinden nasıl yapılacağı merak edilmektedir. Özellikle matematik hesaplamalarında kullanılan eşit değildir simgesini oluşturmak için win+r tuşları ile çalıştır penceresi açılmalıdır. Bu pencereye charmap komutu yazılıp Enter tuşuna basılmalıdır.



Daha sonra bu sembol için Unicode'a git ve eşit değildir sembolü nün unicode karşılığı olan U+2260 yazılarak bulabilirsiniz. Buradan seç ve kopyala yapmanız yeterli olacaktır.



Klavye üzerinde bulunmayan eşit değildir sembolünü oluşturmanın diğer bir yolu ise herkesin bildiği kopyala yapıştır yöntemidir. İnternet tarayıcınız üzerinden eşit değildir sembolünü bularak kopyala yapılmalıdır. Daha sonra kopyalanan bu sembolü istediğiniz yere yapıştırmanız mümkündür.