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    HaberlerTeknoloji Haberleri Eski çalışanından Facebook'a eleştiri
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    16.09.2020 - 10:00 |

    Eski çalışanından Facebook'a eleştiri

    Sosyal paylaşım platformu Facebook, küresel siyasi manipülasyonları önemsememek ve sahte hesaplara karşı yeterince önlem almamakla eleştirildi.

    Eski çalışanından Facebook'a eleştiri

    Buzzfeed adlı haber sitesi, Facebook’tan atılan eski veri bilimcisi Sophia Zhang’ın kurum içi hazırladığı raporu ele geçirerek yayımladı.

    6 bin 600 kelimelik raporda Zhang’ın, Facebook’u, genellikle sıradan sahte hesaplara odaklanırken yabancı devletlerin platformu siyasi amaçları için geniş ölçüde kötüye kullanmalarını önleme konusunda ağır davranmakla ve yetersiz kalmakla suçladığı belirtildi.

    Raporda, “Sivil dürüstlük alanında, Facebook'un kısa vadeli kararlarının büyük ölçüde ‘halkla ilişkiler’ amaçlı alındığı herkesçe bilinen bir sırdır.” ifadeleri paylaşıldı.

    Honduras, Azerbaycan, Hindistan gibi ülkelerde gerçekleşen yaygın siyasi manipülasyonların yeterince araştırılmadığı savunulan raporda, ABD, Brezilya ve İspanya’da da kapatılan milyonlarca sahte hesabın ifşa edilmediği yazıldı.

    Raporda, Zhang'ın “Biliyorum, ellerimde kan var” şeklinde ifadesinin yer aldığı belirtilirken, Facebook’un ABD ve Batı Avrupa dışındaki ülkelerin siyasi kaderini etkileyebilecek kötü niyetli faaliyetlerin sorumluluğunu reddettiği değerlendirilmesi yapıldı.

    Facebook Dürüstlük Başkan Yardımcısı Guy Rosen da Twitter hesabından, Zhang’ın rapordaki iddialarını hafife alarak, "Biz küresel olarak en acil ve zararlı tehditleri önceliyoruz, ‘sahte beğeniler’ bunlara dahil değil.” ifadelerini paylaştı.

    Buzzfeed'in haberinde, Zhang’ın şirketin öncelikleri ve yaygın şekilde devam eden manipülasyonlar hakkında yönetimle devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle eylül başında Facebook'tan kovulduğuna da dikkat çekildi.

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