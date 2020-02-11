Eski cihazınızı elden çıkarmadan yapmanız gerekenler

Bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar, markaların yeni özellikler ve her bütçeye uygun çeşitlilikte model sunma yarışıyla geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu da beklentileri karşılamakta yetersiz kalan cihazların yenileriyle değiştirilmesini kolaylaştırılıyor. Eski cihazlarla tam anlamıyla vedalaşmadan önce güvenlik için birtakım noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Verilerinizi yedekleyin

Eski akıllı telefonunuzu birine vermeden önce telefondaki verilerinizi buluta ya da bilgisayarınıza yedekleyin. Bilgisayarınızdaki veriler için bulut ve harici sürücüyü birlikte kullanın. gelecekte ihtiyacınız olabilecek önemli verileri kaybetmemek için yedekleme yapmayı unutmayın.

Verilerinizi disk sürücülerinden silin

Bilgisayarınızdaki verileri silmek için sabit diskleri biçimlendirmek yeterli olmayacaktır. Nitekim, verileri silmek, işletim sisteminden işletim sistemine farklılık gösteriyor. Mac kullanıyorsanız ‘Disk İzlencesi‘ (Disk Utility) özelliğini kullanabilirsiniz. Windows’un tümleşik disk silme uygulaması bulunmuyor olsa da internetten indirerek de verilerinizi disk sürücülerinden silebilirsiniz. SSD'ler (Solid-state drives) için sürücü yardımcı araçları için üreticilerin web sitelerine göz atın. Diskinizi elden çıkarmak için çeşitli parçalama cihazları ile hizmet veren uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Tüm bilgisayarlar kolayca sökülebilen sürücülere sahip olamayabilir. Mac'lerde SSD anakarta lehimlenmiş durumdadır.

Telefonu ilk günkü haline getirin

iPhone'unuzu elden çıkarıyorsanız ilk yapmanız gereken iTunes, iCloud, App Store gibi tüm hizmetler için oturumlarınızı kapatmak olmalı. Sonrasında Ayarlar menüsüne ulaşıp Sıfırla/Tüm İçeriği ve ayarları Sil seçeneklerine dokunun. Elden çıkarmayı planladığınız cihaz Android cihaz ise kilit ekranı gibi güvenlik önlemlerini kaldırın. Oturum açtığınız hesapları da kaldırdıktan sonra telefonunuzdaki verileri şifreleyin. Ardından telefonunuzu fabrika verilerine sıfırlayın. SD kartınızı çıkarmayı da unutmayın.

Cihazınızı çöpe atmayın

Elektronik cihazlar, değerli kaynaklar içeriyor ve çevreye de zararlı olabiliyor. Bu nedenle çöpe atmak yerine geri dönüşüm fabrikalarına verin.

ERDAL KAPLANSEREN / Twitter: https://twitter.com/Kaplanseren