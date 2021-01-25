BİST1.540-0.15EURO8.99-0.28USD7.410.04ALTIN440.83-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Facebook, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımını sildi
    ABONE OL
    25.01.2021 - 19:07 | | AA

    Facebook, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımını sildi

    Sosyal medya uygulaması Facebook, gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi sayfasında yapılan bir paylaşımı kaldırdı.

    Facebook, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımını sildi

     

    Facebook'un İsrail ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun resmi sayfası tarafından kullanılan otomatik mesajlaşma için kullanılan "sohbet botu"nun da benzer gerekçeyle bir haftalığına askıya alındığı belirtildi.

    Açıklamada, "Gizlilik politikamız uyarınca, insanların tıbbi bilgilerini paylaşan veya isteyen içeriğe izin verilmemektedir." ifadesine yer verildi.

    Netanyahu'nun sayfasına ait sohbet botu, Facebook kullanıcılarına özel mesaj göndererek çevrelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60 yaş üzerinde birinin olup olmadığı sorusunu yöneltilmişti.

    Netanyahu'nun Facebook tarafından silinen paylaşımında da benzer soru yer alıyordu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Görüntüler çok konuşulmuştu! İmha edildi

    Görüntüler çok konuşulmuştu! İmha edildi

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Sıradaki Haber