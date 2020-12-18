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    HaberlerTeknoloji Haberleri Facebook ve Instagram, Avrupa'da bazı uygulama özelliklerini kapatıyor
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    18.12.2020 - 18:03 |

    Facebook ve Instagram, Avrupa'da bazı uygulama özelliklerini kapatıyor

    Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarının birçok özelliklerini Avrupa’daki kullanıcılara kapatıyor. Bunun amacı, yenilenen kullanıcı sözleşmelerinin kabul edilmesin sağlamak.

    Facebook ve Instagram, Avrupa'da bazı uygulama özelliklerini kapatıyor

    Mesajlaşma uygulamaları, 21 Aralık itibariyle eGizlilik Direktifi kanunu sebebiyle Avrupa Birliği’nin denetimine giriyor. Facebook, mesajlaşma özelliğindeki yazı gönderme hariç (fotoğraf-video gönderimi, ses kaydı gönderimi, emoji gönderimi) bütün özellikleri kapatıyor.

    Kapatılan diğer özellikler ise Grup sohbet oylamaları, arkadaşlara rumuz belirleme, uygulamanın kendi içinde gelen resim filtreleri özellikleri de kapatılacak. Bu ek özellikler, yeni kullanıcı sözleşmesinin kabul edilmesinden sonra tekrar kullanıma açılıyor.

    Bu durumdan temel mesajlaşma ve arama özellikleri etkilenmeyecek. Instagram ve Messenger kullanıcıları, yeni kullanıcı sözleşmesini kabul etmeseler bile bu özellikleri kullanmaya devam edebilecek.

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