Facebook veri skandalı yüzünden dava ediliyor

Facebook, Britanya’daki seçimler sırasında 87 milyon kişinin sitedeki verilerinin alınmasına engel olamamıştı. Bunun üzerine İngiltere’deki ve Galler’deki yaklaşık bir milyon kullanıcı, sosyal medya platformuna dava açmıştı.

Facebook’tan kendilerine herhangi bir evrakın ulaşmadığına dair açıklama yapıldı.

Facebook’u dava eden Facebook You Owe Us (Facebook Bize Borcun Var) isimli grup, Google You Owe Us adı altında aynı şekilde Google’a da dava açtı.

İki dava da Millberg London isimli avukatlık şirketi tarafından yürütülüyor ve Google Davası, ABD’de önümüzdeki yılın Nisan ayında yüce mahkemede görülecek.

Facebook davasındaki suçlama, kullanıcıların izni olmadan verilerinin kullanılması sebebiyle 1998 yılında yürütmeye giren Veri Koruma Kanunu’na aykırı hareket edilmesini temel alıyor.

Facebook, 2018 yılında da Cambridge Analytica skandalındaki rolü yüzünden 500.000 pound cezaya çarptırılmıştı. Facebook, kullanıcılardan özür dilemişti ve hangi yasaklı uygulamaların verilerini çaldıklarını tespit etmelerine izin vermişti.

İngiltere’de veri çalınması konusunda bir emsal dava bulunmuyor ancak ABD’de böyle bir dava mevcut.

Google, 2012 yılında aynı konuda firmayı dava eden ABD Ticaret Bakanlığı’na 22.5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.