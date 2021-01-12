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    12.01.2021 - 18:54 | | AA

    Facebook'tan İran'a şok! Devre dışı bıraktı

    Gelen son dakika haberine göre; ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kapattı.

    Facebook'tan İran'a şok! Devre dışı bıraktı

     

    Press TV'nin açıklamasında, "İran'ın uluslararası İngilizce haber ağının, sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığını iddia eden Facebook, Press TV'nin yaklaşık 4 milyon takipçili hesabını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.

    Haberde, Facebook'un, kararın "nihai" olduğuna dair Press TV'yi bilgilendirdiği, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bir bildirimde bulunmayacağını ilettiği kaydedildi.

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