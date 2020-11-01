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    HaberlerTeknoloji Haberleri Fiat Chrysler’in CEO’su açıkladı! Artık elektrikli olacak
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    01.11.2020 - 12:39 |

    Fiat Chrysler’in CEO’su açıkladı! Artık elektrikli olacak

    Fiat Chrysler’in CEO’su Mike Manley, Ram serisinin yeni aracının elektrikli olacağını teyit etti.

    Fiat Chrysler’in CEO’su açıkladı! Artık elektrikli olacak

    Firmanın üçüncü çeyrekteki kazançlarını ilan ettiği basın toplantısında bir soruya cevap veren Manley, elektrikli pikap araç kategorisine üretim yapacağını ilan eden otomobil firmalarının arasına katılacaklarını duyurdu. Sadece böyle bir araç üretileceğini teyit eden Manley, konu hakkında başka bir detay vermedi.

    Henüz hiçbir firma piyasaya elektrikli pikap sürmedi. Ancak hem göreceyle yeni kurulan firmalar hem de General Motors ve Ford gibi köklü firmalar, önümüzdeki 18 ay için bu tip taşıtları üreteceklerini açıkladılar. Öte yandan Amazon, BlackRock, Cox Automotive ve T. Rowe Price Associates firmaları, piyasaya ilk elektrikli pikap aracı sürmek için yarışıyor. Ford ise en çok satan F-150 modelinin elektrikli versiyonunu üretecek. General Motors ve Tesla’nın elektrikli pikapları ise 2022 yılına kadar piyasada olmayacak.

     

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