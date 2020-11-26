BİST1.3320.50EURO9.40-0.84USD7.88-0.82ALTIN460.16-0.39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Fransa teknoloji devlerinden veri almaya başlayacak
    ABONE OL
    26.11.2020 - 16:10 |

    Fransa teknoloji devlerinden veri almaya başlayacak

    Fransa hükümeti, teknoloji devlerinden vergi alma planında yol kat etti. Hükümet, teknoloji devlerinin her birine konuyla ilgili bildiri gönderdi. Buna karşılık olarak ABD’de Fransız mallarına öç vergisi konulması bekleniyor.

    Fransa teknoloji devlerinden veri almaya başlayacak

    Fransa ekonomi bakanı Bruno Le Maire, son birkaç yıldır vergi reformu için büyük uğraşlar veriyordu. Avrupa devletlerinin pek çok ekonomi bakanı, teknoloji firmalarının düzgün vergilendirilmediğini düşünüyor. Teknoloji firmaları, neredeyse her ülkeden kâr ediyor ancak başka bir ülkenin yasalarına ve sadece o ülkenin hükümetine vergi veriyor. Kurumsal vergilerin az olduğu yerleri avantajlarına kullanıp kazançlarını artırıyorlar.

    Le Maire, ilk olarak teknoloji devlerinin Avrupa’da yerel kazançlarına göre vergi vermelerini teklif etmişti ancak diğer Avrupa ülkelerinden destek bulamamıştı. Avrupa’da böyle kararların yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği’nde oybirliğiyle karar alınması gerekiyor.

    Fransa hükümeti, bu gelişme üzerine diğer Avrupa ülkelerini beklememeye karar verdi ve kendi vergi kanunlarını uygulamaya başlayacak. Koyulacak kanunun iki şartı var:

    Yıllık küresel olarak 750 milyon avro gelir elde etmek ve bunun 25 milyonunun Fransa’dan elde edilmesi.

    Platformun satış pazarı da olması (Uber, Airbnb) ya da reklam alması (Facebook, Google).

    Bu iki şartı bulunduran platformlar, Fransa’dan elde ettikleri gelirin %3’ünü vergi olarak verecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çankırı'da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti

    Çankırı'da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Avcılar'daki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada

    Avcılar'daki silahlı saldırı... Şüphelinin yakalanma anı kamerada

    Sıradaki Haber