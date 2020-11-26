Fransa teknoloji devlerinden veri almaya başlayacak

Fransa ekonomi bakanı Bruno Le Maire, son birkaç yıldır vergi reformu için büyük uğraşlar veriyordu. Avrupa devletlerinin pek çok ekonomi bakanı, teknoloji firmalarının düzgün vergilendirilmediğini düşünüyor. Teknoloji firmaları, neredeyse her ülkeden kâr ediyor ancak başka bir ülkenin yasalarına ve sadece o ülkenin hükümetine vergi veriyor. Kurumsal vergilerin az olduğu yerleri avantajlarına kullanıp kazançlarını artırıyorlar.

Le Maire, ilk olarak teknoloji devlerinin Avrupa’da yerel kazançlarına göre vergi vermelerini teklif etmişti ancak diğer Avrupa ülkelerinden destek bulamamıştı. Avrupa’da böyle kararların yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği’nde oybirliğiyle karar alınması gerekiyor.

Fransa hükümeti, bu gelişme üzerine diğer Avrupa ülkelerini beklememeye karar verdi ve kendi vergi kanunlarını uygulamaya başlayacak. Koyulacak kanunun iki şartı var:

Yıllık küresel olarak 750 milyon avro gelir elde etmek ve bunun 25 milyonunun Fransa’dan elde edilmesi.

Platformun satış pazarı da olması (Uber, Airbnb) ya da reklam alması (Facebook, Google).

Bu iki şartı bulunduran platformlar, Fransa’dan elde ettikleri gelirin %3’ünü vergi olarak verecek.