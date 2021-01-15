General Motors elektrikli Corvette üretebilir

General Motors, yıllarca süren söylentilerden sonra kısa bir süre önce Corvette’i neredeyse tamamen değiştirerek orta sınıf bir spor arabaya dönüştürmüştü. Gelen yeni haberlere göre ise Corvette’in yeni modellerinin arasında elektrikli bir SUV modeli de yer alacak.

Aynı stratejiyi Ford firması da izlemişti. Mustang Mach-E modelini elektrikli hibrit aracında kullanan Ford, böylece artık karşısında aynı segmentte bir rakip bulmuş oldu.