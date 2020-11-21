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    HaberlerTeknoloji Haberleri General Motors'tan sürpriz prototip
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    21.11.2020 - 16:02 |

    General Motors'tan sürpriz prototip

    Ünlü otomobil üreticisi General Motors, yatırımcılara yapılan sunumda yeni elektrikli pikap kamyoneti de görücüye çıkardı.

    General Motors'tan sürpriz prototip

    Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde hem Tesla hem de Ford, 2021 yılında piyasaya tamamen elektrikli pikap kamyonetler süreceklerini teyit etmişlerdi. General Motors da aynı tarihlerde kendi elektrikli pikap kamyonetlerini piyasaya süreceklerini açıklamıştı. Firma bu yıl içinde de bu elektrikli modelin, 0-100 km performansı üç saniye olan bir Hummer olacağını ilan etmişti. Verilen bu son görüntülerde ise GMC Hummer EV’nin Tesla, Rivian ve Ford’un ilan ettikleriyle aynı kategoride olmadığını gösterdi.

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