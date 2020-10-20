Geri Dönüşüm İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (♻) Geri Dönüşüm İşareti Yapımı

Geri dönüşüm (♻) simgesinin klavye üzerinde direk olarak bir tuşu bulunmuyor. Bu yüzden Bilgisayarın karakter eşlem alanının kullanılması gerekiyor. Bu alandan geri dönüşüm (♻) sembolünün yanı sıra diğer farklı karaktere de erişim sağlayabilirsiniz.



Geri Dönüşüm İşareti Nasıl Yapılır?



Geri dönüşüm (♻) işaretini bilgisayar üzerinden yapmak için öncelikle bilgisayarın başlat bölümüne charmap kelimesini yazın ya da karakter eşlem kelimesini yazın. Daha sonra karşınıza çıkan sonuçlardan karakter eşlem tablosunu açın bu tabloda yazı karakterini Segoe UI Symbol olarak seçin. Karakter eşlem tablosunun alt kısmında bulunan gelişmiş görünüm seçeneğini tıklayın.



Ardından da Unicode git alanına 267b yazın ve aratın. Geri dönüşüm (♻) simgesi karakterin en başında yer alacaktır. Bu alandan simgeyi kopyalayarak kullanmak istediğiniz alana yapıştırabilirsiniz. Bu işlemlerle uğraşmak istemediğiniz durumlarda ise geri dönüşüm (♻) işaretini buradan direk olarak kopyalayabilirsiniz.



En kolay yol olarak bu seçenek tercih ediliyor. Fakat internet bağlantınız olmadığı zaman yalnızca bilgisayarınızda var olan alanları kullanabilirsiniz. Bu yüzden ilk seçeneğin tercih edilme olasılığı da oldukça yüksektir.