Giyilebilir teknoloji markası Fitbit, Türkiye pazarına geldi

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Başta akıllı saat ve akıllı bileklikler olmak üzere, giyilebilir teknoloji ürünlerinin kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Bu alanda dünyanın önemli markalarından biri olan Fitbit, kısa süre önce Google tarafından 2019’un son çeyreğinde 2,1 milyar dolara satın alındı. Markanın yeni gözde pazarı ise Türkiye oldu.

Giyilebilir teknoloji ürünlerini dünya genelinde 100’den fazla ülkede ve 39.000 perakende mağazasında tüketiciyle buluşturan Fitbit, Türkiye pazarına resmi olarak girdi. Fitbit’in sağlık ve fitness odaklı ürünlerinin Türkiye’deki dağıtımını ise Bilkom üstlenecek.

Fitbit, sağlıklı yaşamı destekliyor

Fitbit, yenilikçi akıllı saatler ve takip cihazlarından oluşan ürün yelpazesiyle daha sağlıklı ve daha aktif bir yaşam sürmek isteyenlere ilham vermeyi taahhüt ediyor. iOS ve Android platformlarıyla uyumlu olan Fitbit cihazları, uzun pil ömrü, etkileyici sağlık, fitness ve akıllı özellikleri, renkli ve şık estetiği ile öne çıkıyor.

Fitbit ürünlerinin Türkiye pazarına girişi hakkında değerlendirme yapan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, son yıllarda giyilebilir teknoloji ürünlerinin giderek daha fazla öne çıktığını belirterek, “Biz de Bilkom olarak, tüketicilerin teknoloji yoluyla yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede giyilebilir teknolojideki liderliğimizi Fitbit’in sağlık ve fitness odaklılığı ile bir adım ileri taşıyor, sağlık ve aktif yaşam tutkunları için Fitbit’i portföyümüze katmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.