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    22.01.2021 - 17:40 | | AA

    Google açıkladı! İnternet balonu projesi başarısız oldu

    Google, kırsal kesimde yaşayanlara internet sağlamak için başlattığı 4G internet hizmeti balonlarının başarısız olduğunu ve artık hizmet vermeyeceğini açıkladı.

    Google açıkladı! İnternet balonu projesi başarısız oldu

    Google'ın çatı şirketi Alphabet'in kurduğu Loon şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Alastair Westgarth, blogundan yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmek için gösterdikleri tüm çabaya rağmen sürdürülebilir iş modelini kurmakta zorlandıklarını duyurdu.

    "Loon'un yolculuğu sona eriyor." ifadesini kullanan Westgarth, Temmuz  2020'de Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti  vermeye başlayan balonların artık hizmet vermeyeceğini kaydetti.

    Projenin sonlandırıldığını üzülerek söylediğini belirten Westgarth,  projeye dahil olmak isteyen çok fazla ortak olmasına rağmen uzun süreli bir iş  modelini kurma yolunu bulamadıklarını bildirdi.

    Güneş enerjisiyle çalışan balonlar, Kenya'da yerel operatörler  aracılığıyla on binlerce kişiye internete hizmeti sunmuştu.

    Loon balonları, 2017'de Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da  denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

     

     

     

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