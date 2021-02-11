Google Aramalar'ı kararıyor

Karanlık mod özelliği akıllı telefonlardan, mobil/masaüstü uygulamalara kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. iPhone'lara geç geldiği için eleştirilen bu özellik Google'in aramalarına yeni gelecek. Bir süredir testlerinin devam ettiği bu özellik için bazı kişiler için sunulmaya başlandı. Hatta Google bu özelliği kullanıcıların beğenisine sunmadan önce onlara bunu sormaya başladı. Eğer bu özelliği kullanmak istiyorsanız Google'ın atacağı bildirime onay vermeniz gerekiyor.

Google Aramalar da karanlık tarafa geçiyor

Bu özellik sayesinde Google'a ait arama sayfası ile sonuçların listelendiği sayfanın, koyu mod ile kullanılması sağlanıyor. Test edilen özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor olsa da birçok kullanıcının beklediği bir özellik olduğunu belirtelim. Windows PC'ler ve macOS bilgisayarlar için geliştirilen bu test süreci hızlı bir şekilde ilerliyor.

Ayrıca bu özellik ile Google'ın arama motoru, simsiyah yerine koyu gri renge bürünüyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı Google'ın test etmeye başladığı yeni özelliği farklı tarayıcılar üzerinden de görebiliyor. Bunun anlamı ise Google Aramalar'ı ister Edge tarayıcısını ister Chrome kullanın bu özelliği kullanabileceksiniz.