Google ve Youtube müzik korsanlarına savaş açıyor

Müzik indirmek internette oldukça sık yapılan bir şey, bunu yapmayı mümkün kılan büyük miktarda internet sitesi mevcut. Çok kısa bir araştırmayla istenilen yayın platformundan istenilen müziği indiren siteyi bulmak mümkün. Youtube bu konuyla sıkı bir mücadele vermesine rağmen kapattırdıkları her sitenin yerine hemen yenisi açılıyor.

Youtube ve müzik endüstrisi her ne kadar verdikleri bu mücadelede sürekli yenilgiye uğrasalar da işi daha ciddiye almaya karar verdi.

Bilindiği kadarıyla iki tip “temizlik” şekli var. Birincisi, tek bir IP adresinden çok fazla istek gelmesinin üzerine Youtube’un söz konusu IP adresini engellemesi. İkincisi ise böyle adreslerin tespit edilip tek seferde hepsinin engellendiği “genel temizlik” yöntemi.

Yayın korsanları, bu temizliklerden birine maruz kalmamak için büyük miktarlarda Proxy, yani sahte IP adresleri kullanıyorlar. Google da ara ara büyük indirme sitelerini arama sonuçlarından kaldırarak korsanları internet sitelerinin adreslerini değiştirmeye mecbur bırakıyor.

Youtube her ne kadar müzik korsanlarıyla verdiği savaşın bilgilerini açıklamasa da perde arkasında bu savaşın giderek büyüdüğü kesin. Şu anki şartlarda korsanlar, yedekte çok sayıda site tutarak birinin arama sonuçlarından çıkarılması halinde anında diğerini devreye sokuyorlar.

Yasal kurumlar şu ana kadar torrent siteleri ve sanal korsanlığın diğer şekilleriyle etkili bir şekilde mücadele etmeyi başarabilmiş değil.