85,90BİST1.191-0.64EURO9.450.70USD7.960.40ALTIN 487.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Google ve Youtube müzik korsanlarına savaş açıyor
    ABONE OL
    24.10.2020 - 17:42 |

    Google ve Youtube müzik korsanlarına savaş açıyor

    Çevrimiçi içerik devleri, yayınladıkları müzikleri korsan şekilde indirenlerle savaşıyor ancak başarı sağlayamıyorlar. Bu bağlamda Google ve Youtube müzik korsanlarına karşı adeta savaş açtı.

    Google ve Youtube müzik korsanlarına savaş açıyor

    Müzik indirmek internette oldukça sık yapılan bir şey, bunu yapmayı mümkün kılan büyük miktarda internet sitesi mevcut. Çok kısa bir araştırmayla istenilen yayın platformundan istenilen müziği indiren siteyi bulmak mümkün. Youtube bu konuyla sıkı bir mücadele vermesine rağmen kapattırdıkları her sitenin yerine hemen yenisi açılıyor.

    Youtube ve müzik endüstrisi her ne kadar verdikleri bu mücadelede sürekli yenilgiye uğrasalar da işi daha ciddiye almaya karar verdi.

    Bilindiği kadarıyla iki tip “temizlik” şekli var. Birincisi, tek bir IP adresinden çok fazla istek gelmesinin üzerine Youtube’un söz konusu IP adresini engellemesi. İkincisi ise böyle adreslerin tespit edilip tek seferde hepsinin engellendiği “genel temizlik” yöntemi.

    Yayın korsanları, bu temizliklerden birine maruz kalmamak için büyük miktarlarda Proxy, yani sahte IP adresleri kullanıyorlar. Google da ara ara büyük indirme sitelerini arama sonuçlarından kaldırarak korsanları internet sitelerinin adreslerini değiştirmeye mecbur bırakıyor.

    Youtube her ne kadar müzik korsanlarıyla verdiği savaşın bilgilerini açıklamasa da perde arkasında bu savaşın giderek büyüdüğü kesin. Şu anki şartlarda korsanlar, yedekte çok sayıda site tutarak birinin arama sonuçlarından çıkarılması halinde anında diğerini devreye sokuyorlar.

    Yasal kurumlar şu ana kadar torrent siteleri ve sanal korsanlığın diğer şekilleriyle etkili bir şekilde mücadele etmeyi başarabilmiş değil.

     

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin gülümseten konuşması: Senin damadının adı Bayraktar mıydı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin gülümseten konuşması: Senin damadının adı Bayraktar mıydı?

    MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

    MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Son dakika... Korkutan rakamı açıkladı: Yüzde 40!

    Son dakika... Korkutan rakamı açıkladı: Yüzde 40!

    Sıradaki Haber