BİST1.542-0.59EURO9.040.75USD7.410.60ALTIN442.13-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Gözler bu saate çevrildi! 10.00'a ertelendi
    ABONE OL
    23.01.2021 - 19:28 | | İHA

    Gözler bu saate çevrildi! 10.00'a ertelendi

    Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketinin fırlatılışını olumsuz hava koşulları nedeniyle erteledi.

    Gözler bu saate çevrildi! 10.00'a ertelendi

    Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Transporter-1 görevi için son hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu. Aynı anda 143 adet uydunun uzaya gönderileceği Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketinin bugün TSİ 17.55’te fırlatılması planlanıyordu fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatma yarına ertelendi. SpaceX’e ait sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle görevi bugün başlatmayacağız. Takım veri toplamak için T-30 saniyeye kadar geri sayıma devam edecek” ifadelerine yer verdi. SpaceX’in açıklamasında, Falcon 9 roketinin fırlatılması için yarın EST (Doğu Zaman Dilimi) saat 10:00'da bir deneme daha gerçekleştirileceği aktarıldı.

    Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketi, 133 tanesi ticari ve devlet uydusu, 10’u ise Starlink uydusu olmak üzere toplamda 143 adet ufak uyduyu yörüngeye yerleştirecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüs tablosu Türkiye (günlük) yayımlandı! | Koronavirüs tablosu 23 Ocak 2021

    Koronavirüs tablosu Türkiye (günlük) yayımlandı! | Koronavirüs tablosu 23 Ocak 2021

    İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

    İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

    'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

    'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

    Son dakika: Düşüş eğilimi devam ediyor! İşte son durum

    Son dakika: Düşüş eğilimi devam ediyor! İşte son durum

    Sıradaki Haber