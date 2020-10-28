Güvenlik firması kendi kadın çalışanlarını yüz tanıma teknolojisiyle taciz etti

Satış müdürü, güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşarak Slack sitesinde bir etiket açıp görüntüleri paylaştı ve üstlerinden cinsel içerikli şakalar yaptı.

Çalışanlar, aynı şehirde büyüyen ve birlikte lise futbol takımlarında oynayan bir grup satış yöneticisinin firmada cinsel ayrımcılık kültürünü yaydıklarını ifade ettiler.

Durumun öğrenilmesinden sonra güvenlik firmasının CEO’su Filip Kaliszan, Slack sitesinde gerçekleşen olaya karışan çalışanlarına iki seçenek sundu: ya istifa edeceklerdi ya da firmadaki hisseleri azaltılacaktı. Olaya karışan herkes hisselerinin azaltılmasını seçti ve bu durum çalışanlar arasında huzursuzluk yarattı. Çalışanlar, yöneticilerin kovulması gerektiğini düşünüyor.