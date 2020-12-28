Hastanenin atÄ±l malzemelerini kullanarak sterilizasyon cihazÄ± geliÅŸtirdiler

Ä°zmirÂ EkonomiÂ Ãœniversitesi (Ä°EÃœ) Medical Park Hastanesi Kalite Ä°yileÅŸtirme, GeliÅŸtirme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â ile Biyomedikal MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, 3 ay Ã¶nce, kapalÄ± mekanlardaÂ havadakiÂ virÃ¼s ve bakterilereÂ karÅŸÄ±Â sterilizasyonÂ cihazÄ± yapmaya karar verdi

Bu kapsamda hastanenin atÄ±l tÄ±bbiÂ malzemelerinden yararlanan ekip, 4Â ultraviyole lambasÄ± kullanarakÂ taÅŸÄ±nabilen bir cihaz geliÅŸtirdi.

CihazÄ± geliÅŸtiren ekipte yer alan biyomedikal mÃ¼hendisi Åžeyma Yol, AA muhabirine,Â sterilizasyon cihazÄ±nÄ± yapan firmalarÄ±n, Kovid-19 sÃ¼reci nedeniyle taleplere hÄ±zlÄ± yanÄ±t veremediÄŸini,Â cihazÂ fiyatlarÄ±nÄ±n da hayli yÃ¼kseldiÄŸini sÃ¶yledi.

Ekip arkadaÅŸlarÄ±yla bir cihaz tasarlamaya karar verdiklerini belirten Yol, ÅŸu bilgileri verdi:

"GÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lemeyen mikro organizma ve virÃ¼sleri, klor tablet yerine ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla da dezenfekte edebileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. LiteratÃ¼r araÅŸtÄ±rmasÄ±Â ve incelemeler yaptÄ±k. En etkili dalga boyunun 254 nanometreÂ ultraviyoleÂ Ä±ÅŸÄ±nÄ± olduÄŸunu gÃ¶zlemledik. Bunu ergonomik hale nasÄ±l getirebiliriz, diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Her odaya taÅŸÄ±nabilirÂ olmasÄ±, bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. AtÄ±l durumda olan serum askÄ±sÄ± ve 3 adet Ã§Ã¶p kovasÄ± kapaÄŸÄ±yla tasarÄ±mÄ±, taÅŸÄ±nabilir hale getirdik."Â

Ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n, hasta odalarÄ±nÄ±nÂ her kÃ¶ÅŸesine ulaÅŸabilmesi iÃ§inÂ UV lambalarÄ±nÄ± 360 derece olarak konumlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lemeyen tÃ¼m yÃ¼zeylereÂ eÅŸit ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediklerini aktaran Yol, "Personel, cihazÄ± odaya yerleÅŸtirerek fiÅŸini prize takÄ±yor veÂ uyarÄ± levhasÄ±nÄ± astÄ±ÄŸÄ±Â kapÄ±yÄ±Â kapatarak cihazÄ± dÄ±ÅŸarÄ±danÂ uzaktan kumanda ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. CihazÄ±n bir saat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±,Â odadaki tÃ¼m virÃ¼s ve bakterileri Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in yeterli oluyor."Â

Hastanenin biyomedikal birimi mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet GÃ¶rmÃ¼ÅŸ deÂ kÄ±sa sÃ¼rede yaptÄ±klarÄ±Â 20 sterilizasyon cihazÄ±nÄ±n, baÅŸta Kovid-19 servisi olmak Ã¼zere hastanenin tÃ¼m poliklinikÂ veÂ odalarÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Ã–zlem EcemiÅŸ de Kovid-19 sÃ¼recindeÂ hasta ve Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¼venliÄŸininÂ saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ortam dezenfeksiyonunun Ã¶nemli bir sorun olduÄŸunu belirterek, "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tasarladÄ±ÄŸÄ± cihaz sayesinde, artÄ±k hastalarÄ±mÄ±z gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla hastanemize geliyor. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z da Ã§alÄ±ÅŸmaÂ ortamlarÄ±Â sÄ±k sÄ±k virÃ¼slerden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in rahatlÄ±klaÂ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." diyeÂ konuÅŸtu.Â

Hastanede tedavi gÃ¶renÂ AkgÃ¼n VardarcÄ±k iseÂ sterilizasyon cihazÄ±nÄ± ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Ben yokken Ã¼zerinde ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu cihazÄ± odama kuruyorlar. Bir sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. ArdÄ±ndan gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla odama giriyorum." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â

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