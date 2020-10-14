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    14.10.2020 - 11:55 | | AA

    HES kodunu okuyup temassız ateş ölçüyor

    Samsun'da bilgisayar mühendisi ve elektronik teknisyeni 2 arkadaşın geliştirdiği cihaz, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını cep telefonundan karekodla okuyabiliyor, insanların ateşini temassız ölçebiliyor.

    HES kodunu okuyup temassız ateş ölçüyor

    Bilgisayar mühendisi ve elektronik teknisyeni iki arkadaş, Sağlık  Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hayata geçirdiği HES kodunu okuyabilen bir cihaz üretmek için çalışma başlattı.

    Yürütülen çalışma sonucu geliştirilen ve "HES Matik" adı verilen  cihazda kişi, cep telefonundan HES kodunu karekod bölümüne okutabiliyor.

    Kişinin HES kodu olumlu ise cihazda yeşil, olumsuz ise kırmızı ışık  yanıyor.

    Ayrıca elin cihaza yaklaştırılmasıyla kişinin ateşi de temassız  ölçülebiliyor. Ölçülen kişinin ateşi 38 derecenin altında ise cihaz yeşil renkte  yanıyor, üzerinde ise kırmızı ışıkla uyarı veriyor.

    Deneme aşaması tamamlanan ve seri üretim aşamasına gelen HES Matik,  Kovid-19 nedeniyle karantina altına alınan takipli kişileri de ayırt edebiliyor.

    Elektronik teknisyeni Ufuk Hardal, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  HES kodu zorunluluğu bulunan işletmelerin girişinde uzun kuyrukların önüne geçmek  için bir cihaz tasarladıklarını söyledi.

    Geliştirdikleri "HES Matik" cihazının kontrol için ayrı personel  gerektirmeden, HES kodunu karekod olarak okuduğuna dikkati çeken Hardal,  "Özellikle kamu kurumları, insanların girişinde HES kodu sorgulamasını yapması  için birkaç personel görevlendiriliyor. HES Matik sayesinde bu işlem  kolaylaşıyor. HES Matik sayesinde kurumlara takipli kişilerin girişi kontrol  altına alınabilir." dedi.

    HES Matik'in takipli kişilerin HES kodu sorgulamasında kırmızı ışıkla  uyarı verdiğini anlatan Hardal, "Takipsiz kişiler ise yeşil ışık yanınca geçişini  yapıyor. Karekodu okutarak vatandaşlar hızlı şekilde giriş çıkış yapabiliyor."  ifadelerini kullandı.

    Cihazın temassız ateş ölçümü yapmasının da ayrı bir avantaj olduğunu  vurgulayan Hardal, şunları kaydetti:

    "Kurumlara girişlerde yaşanan yoğunluğun önüne geçebilmek için böyle  bir proje ürettik. Bilgisayar mühendisi arkadaşımız yazılımını, ben de elektronik  aksamlarını yaptım. Yaklaşık 5 bin liraya cihazı mal ettik. Bundan sonra talepler  doğrultusunda seri üretime geçebilecek haldeyiz. HES Matik'in otobüs, tramvay  gibi toplu taşıma araçlarında kullanılması için küçük versiyonunu da ürettik.  Deneme çalışmalarımız bittikten sonra o cihazın da seri üretime geçeceğiz."

     

     

     

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