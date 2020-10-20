Hesabımın çalındığını nasıl anlarım? Bilgileriniz çalınırsa ne yapmalısınız?

Siber güvenlik sektörünün lider firmalarından Thales, geniş çaplı bilgisayar korsanı şebekelerinin korona virüs krizini insanların bilgisayarlarına girmek, banka şifrelerine erişmek ve onları COVID-19’la ilgili yalan haberler yapan sitelere yönlendirmek için kullandıklarını açıkladı.

Yani, bilgisayar korsanları hız kesmiyor hatta artırıyorlar. Peki, kullanıcılar bilgilerinin ele geçirildiğini nasıl anlar ve hesapları çalındığında hangi adımları uygulamalı?

HESABINIZIN ÇALINDIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Uzmanlar, çoğu durumda hesabın çalındığının açık bir şekilde anlaşıldığını ve hesabınızdaki şüpheli hareketleri izleyebileceğinizi söylüyor.

En bilindik senaryoda kullandığınız banka ve Google, Facebook, Apple sizi hesabınıza giriş yapılmaya çalışıldığı dair uyaracaktır. Bu uyarı almanız mutlaka hesabınızın ele geçirilmeye çalışıldığı anlamına gelmiyor ancak hesaba giriş yapan siz değilseniz kesinlikle harekete geçmeniz gerekiyor.

HESABINIZ ÇALINIRSA NE YAPMALISINIZ?

Yapacağınız ilk şey şifrenizi değiştirmek ve şüpheli hareketlerin gerçekleştiği hesabın destek ekibiyle irtibata geçmek. Bu şekilde yalnızca kendinizi daha büyük zarara uğramaktan kurtarmazsınız, belki de yapılmaya çalışılan bir dolandırıcılığın keşfedilip engellenmesine de yardımcı olabilirsiniz.

Yapmanız gereken bir diğer şey, her hesabınıza ayrı bir şifre belirlemek. Uzmanların dediğine göre aynı şifreyi birçok hesapta kullanmak, birinin ele geçirilmesi durumunda diğerinin de çalınmasını ihtimalini çok artırıyor. Ayrıca, şifrelerinizi belli aralıklarla yenileriyle değiştirmeniz gerekiyor. Çoğu büyük firma çalışanlarının bunu yapmasını mecbur kılıyor. Ayrıca, uzun zamandır kullanmadığınız hesaplarınızı silmenin de faydası var. Artık kullanmadığınız e-posta hesabınız gibi ihtiyaç duymadığınız hesaplarınızda kalan bilgiler bilgisayar korsanlarının eline geçebilir.

Alınabilecek bir diğer önlem, şifrelerinizi internet tarayıcınızın hatırlamasına izin vermemek, bunun yerine şifre yönetici programları kullanmak. Örneğin, Google Chrome’un banka hesaplarınız da dahil olmak üzere bütün şifrelerinizi hatırlamasına izin vermeniz, bir gün Google hesabınız çalınırsa hepsinin bilgisayar korsanlarının eline geçmesi anlamına geliyor.

Alabileceğiniz bir diğer önlem, iki adımlı teyit işlemlerini mümkün olan her sitede kullanmak. Ancak bu konuda da dikkatli olmanız gerekiyor. Çoğunluğun bildiği ya da Facebook, Instagram gibi hesaplarınızdan ulaşabileceği bilgilerinizi hesabınızın gizli soruları ve cevapları olarak kullanmayın.

Yapmanız gereken bir diğer şey, internette paylaştığınız kişisel bilgileri azaltmak ve tedbir seviyenizi artırmak. Facebook, Instagram gibi sitelerdeki güvenlik ayarlarınızı en yüksek seviyeye getirin ve Google’dan kendinizle ilgili arama yaparak halihazırda internette kendinizle ilgili hangi bilgilerin erişime açık olduğunu bulun. Eğer bir siber suçlu nerede yaşadığınızı, nerede çalıştığınızı, LinkedIn gibi sitelerde kiminle arkadaş olduğunuzu bulursa, siber dolandırıcılık taktiklerine daha açık bir hedef haline gelirsiniz