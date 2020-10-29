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    HaberlerTeknoloji Haberleri Hisselerinin yüzde yirmisini Mercedes’e verdi
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    29.10.2020 - 09:20 |

    Hisselerinin yüzde yirmisini Mercedes’e verdi

    Elon Musk, Tesla’nın yeni ses getirecek ürününün solar çatılar olacağını söylüyor. Tesla, ürünü piyasaya sürmek için çok sayıda çatıcıyı işe alıyor.

    Hisselerinin yüzde yirmisini Mercedes’e verdi

    Elon Musk, Tesla’nın yılın 3. Çeyreğindeki kârını açıkladığı video konferansta solar çatı kiremitlerini övdü.

    Elon Musk’ın açıklamaları şu şekilde:

    Bundan 10 yıl sonra mahallenize baktığınız da ne görmek istiyorsunuz? Hangi ürünler hayatınızı daha iyi hale getiriyor? Nasıl bir gelecek istiyorsunuz? Benim bunların hepsine cevabım sağlam, dayanıklı, enerji üreten ve şu anki çatılarımızdan her anlamda daha iyi çatılar. Gelecek vizyonumuz bu şekilde olmalı.

    Tesla’nın solar çatı imalatı konusunda son zamanlarda sıkıntı yaşadığı biliniyor. Sıkıntıların bazıları halen sürüyor ancak Tesla, üretimi hızlandıracağını açıkladı. Firma, bu açıklamasına uygun bir şekilde 200’den fazla iş ilanı verdi ve sadece Amerika’da değil, Kanada’da da Tesla çatıları inşa edecek işçiler aranıyor.

    Tesla, yakın zamanda solar çatı kiremitleri için kullanılan malzemeyi değiştirerek maliyeti, dolayısıyla da solar kiremitlerin fiyatınız azaltmıştı.

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