Hollandalı bir kişi, Donald Trump’ın Twitter hesabına girdiğini iddia etti

Hollanda gazetesi de Volkskrant’ta çıkan habere göre Victor Gevers adındaki çalışan, geçtiğimiz Cuma günü Donald Trump’ın şifresini tahmin ederek Twitter hesabına erişim sağladı. Hesabın içinde geçirdiği süre içinde ekran görüntüleri alan Gevers, bu ekran görüntülerini Vrij Nederland isimli aylık dergiye gönderdi.

Twitter, Gevers’in açıklamalarını yalanladı ancak Hollandalı güvenlik uzmanları, iddiaları inceledi ve güvenilir olduklarına karar verdi. İddialara göre bu durum, Gevers’in Trump’ın Twitter hesabına ilk girişi değil. Gevers ve iki kişi daha, 2016 yılnında Trump’ın şifresini ele geçirip hesabına girmişlerdi.

Ancak bu sefer Gevers, onaylı Twitter hesaplarının güvenliğini denetlerken Trump’ın hesabına tekrar girmeyi başardı.

Güçlü, karmaşık ve özgün şifreler kullanmanın önemi giderek artarken şifre düzenleyici ve şifre oluşturucu programların kullanım oranı da sürekli artıyor. Ancak Gevers’ın iddialarına göre başkan Trump bu gerçekleri göz ardı ederek hesabına çok kolay bir şifre koymuş.

Gevers, geçtiğimiz hafta Trump’ın hesabına girmek için bir deneme yaparken 5. Denemesinde hesaba erişim sağladı. Trump’ın seçim sloganı olan Make America Great Again’in baş harfleri ve seçim yılını birleştiren Gevers, şifre bölümüne maga2020 yazıp hesaba girince şok geçirmiş. Seçim sloganını şifre olarak belirleyen Trump’ın şifre güvenliği konusuna pek önem vermediği de bu şekilde anlaşılmış.

Gevers, ABD başkanının Twitter hesabına erişim sağlamanın daha zor olacağını düşündüğünü ifade ediyor. Dört başarısız denemeden sonra hesabın kilitlenmesini ya da ek bilgiler istemesini beklediğini belirten Gevers, bunların hiçbirinin gerçekleşmemesi yüzünden denemelerine devam etmiş.

Gevers, yaptığı keşfi e-postalar ve Twitter üstünden Trump’ın ailesine, seçim ekibine ve diğer çalışanlarına iletmeye çalışmış ancak başarılı olamamış. Ulaşmaya çalıştığı kişiler yerine iki gün sonra ABD Gizli Servisi’nin irtibat kurması üstüne de elde ettiği bütün bilgileri kendileriyle paylaşmış. Bu olaydan sonra Trump’ın hesabına erişim için iki adımlı şifre gelmiş.