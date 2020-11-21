Huawei Watch GT 2e'ye tam not

Aktif yaşam tarzı ile eşleşmesi için Huawei Watch GT 2e'nin kayışı, yüksek derecede suya ve tere dayanıklı, yumuşak ve rahat bir malzeme olan fluoroelastomerden üretildi. Kapsamlı fitness özelliklerinin haricinde yeni kayış tasarımı ve malzemesi, kullanıcıların koşu ve yüzme gibi geleneksel sporlardan kaya tırmanışı ve sörf gibi ekstrem sporlara kadar farklı spor türlerinin keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Huawei Watch GT 2e, Grafit Siyahı, Kırmızı Lav ve Yeşil Nane renk seçnekleri ile 999TL fiyat etiketine sahip. Siyah, Kahve Deri, Haki Deri ve Pembe Altın renk seçenekleri içeren Huawei Watch GT 2 ise 1599TL'den alıcısına ulaşıyor.

Öte yandan saat Watch Gt 2e için Android Headlines “Editörün Seçimi”, Pocketnow “En İyi Seçim”, Newsweek ve Phone Arena ve Trusted Reviews “Tavsiye Ediyor” ödüllerini vermişti. Newsweek, Huawei’nin yeni GT 2e akıllı saatinin pil ömrü ve çekici sportif tasarımına vurgu yaparak, fitness odaklı bir akıllı saat olduğunun altını çizmişti.