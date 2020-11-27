27.11.2020 - 15:02 |
Hyundai Robot Köpeği Satın Alacak
Dünyaca ünlü robot köpek Spot’ın üreticisi Boston Dynamics firmasının sahibi Softbank, Boston Dynamics’i Hyundai’ye satmaya hazırlanıyor. Satışın 1 milyar dolar değerinde olması bekleniyor.
Bütün dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan robot köpek Spot, bu satış gerçekleşirse yeni bir sahibe kavuşacak. Şu anda Çernobil bölgesinde araştırmalar yapan, sosyal mesafeye uymayanlara havlayan ve petrol platformlarında çalışan robot köpeğin satışın gerçekleşmesi durumunda yeni numaralar öğrenmesi bekleniyor.
Hyundai, robot köpekle neden bu kadar ilgileniyor. Uzmanlar bunun firmanın daha önce konsept olarak gösterdiği ayaklı araba fikri için olduğunu düşünüyor. Spot, bugüne kadar geliştirilmiş en fazla özellikli bacaklara sahip.