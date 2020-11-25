IATA'dan yeni uygulama

Dünyanın en büyük havayolu firmalarının çoğunu temsil eden IATA, Travel Pass isimli platformu yılın sonuna kadar çalışır hale getirmeyi ve önümüzdeki yılın ilk yarısında da Android ve iOS için uygulamaları ilgili uygulama merkezlerinde görücüye çıkarmayı planlıyor. Havayolları, bir süredir hükümetlere birçok havayolunu ekonomik açıdan zor durumlara sokan kısıtlamalar yerine düzenli COVID-19 testi uygulamasına geçmeleri için baskı yapıyordu.



IATA’nın güvenlik şefi Nick Careen, “Önceliğimiz insanların yeniden güvenle seyahat etmesini sağlamak. Bunun için de hükümetlere düzenli COVID-19 test bilgileri sağlayarak göz korkutucu karantina şartını kaldırabilmeyi hedefliyoruz,” açıklamasını yaptı. Yolcu sağlığı ve diğer veriler, merkezi bir sistemde saklanmayacak ve sadece kullanıcı adı ve şifreyle erişimi mümkün olacak, böylece kullanıcılar hangi verileri paylaştıklarını kendileri kontrol edebilecekler.