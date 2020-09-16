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    16.09.2020 - 16:32 | | AA

    İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti!

    Gök bilimciler biri otobüs, diğeri otomobil büyüklüğünde iki gök taşının Dünya'nın yakınından geçtiğini bildirdi.

    İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti!

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Jet İtki Laboratuvarına bağlı Dünya'ya Yakın Gök Cisimleri Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "2020 RF3" ve "2020 RD4" adlı verilen iki gök taşı önceki gece iki saat arayla yerkürenin yakınından geçti.

    Gök taşlarından otobüs büyüklüğündeki ilki Dünya'ya 94 bin, otomobil  büyüklüğündeki diğeri ise 106 bin kilometre kadar yaklaştı.

    Her yıl Mars ve Jüpiter arasındaki Ana Asteroid Kuşağı ve Neptün'ün  ötesindeki Kuiper Kuşağı'ndan kopan çok sayıda asteroid Güneş Sistemi'nin iç  kesimlerine savruluyor. Bunlardan bir kısmı Dünya yörüngesine kadar girebiliyor.

     

     

     

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