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    07.11.2020 - 11:18 |

    IMEI kayıt ücretleri

    Yurt dışından getirilen cep telefonlarını kayıt ettirme ücretinde değişikliğe gidildi. Daha önce 1838 TL olan ücret artırılarak 2006 TL olarak belirlendi.

    IMEI kayıt ücretleri

    1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ücrette bundan sonra yurtdışından gelen telefonları ülkemizde kullanabilmek için hem cihazı pasaporta işletmek hem de yeni IMEI ücretini ödemek gerekecek.

    Bundan ayrı olarak MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) de ödenecek. Şu an 964 TL olan MTV, 2021 yılında 1.052 TL olacak.

    Bu zammın miktarı Cumhurbaşkanlığı kararıyla değişebilir.

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