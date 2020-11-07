IMEI kayıt ücretleri

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ücrette bundan sonra yurtdışından gelen telefonları ülkemizde kullanabilmek için hem cihazı pasaporta işletmek hem de yeni IMEI ücretini ödemek gerekecek.

Bundan ayrı olarak MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) de ödenecek. Şu an 964 TL olan MTV, 2021 yılında 1.052 TL olacak.

Bu zammın miktarı Cumhurbaşkanlığı kararıyla değişebilir.