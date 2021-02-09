Instagram'da dikkat çeken iki yeni özellik

Instagram yeni bir özelliği bünyesine ekliyor. Instagram şu anda dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi. Instagram’ın bu sefer eklediği özellik ise Reels tarafında oluyor. Instagram Reels özelliği yakın bir zaman önce buton olarak uygulamaya eklenmişti. Şimdi ise Reels için ‘rötuş özelliği’ eklendi.

Instagram Reels için rötuş özelliği

Instagram üzerinden yapılan paylaşımların büyük bir çoğunluğunda müdahale bulunuyor. Video düzenlemesi yapmadan paylaşmak istemeyen kullanıcılar için gelen rötuş özelliği, Reels paylaşımlarına düzenleme yapmaya imkan sunuyor. Uygulamanın bu özelliği sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından Twitter üzerinden bildirildi. Buna ek olarak kullanıcıların tek seferde birden fazla kişiyi engelleme özelliğine de kavuşabileceğini belirtiyor.

Peki bu yeni özellik temelde kullanıcılara neler sunuyor?

Yeni Touch Up yani rötuş özelliği esasen içeriklerin üzerine anlık olarak filtre eklemeye imkan tanıyor. Kozmetik odaklı bir filtre olan bu rötuş sayesinde videodaki kişilerin cildi daha pürüzsüz görünüyor. Özellik, Instagram'ın arayüzünün bir parçası olarak mevcut olmasa da platformda paylaşılan özel filtreler aracılığıyla normal fotoğraflarda ve hikayelerde de erişilebilir hale geliyor.

Yeni özellik, kullanıcının ekranında sol veya sağ tarafında bulunan kısa açılır menüden erişilebiliyor ve kullanıcıların uygulamasında daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak amacıyla sunuluyor.

Bu özelliğe ek olarak pek çok kişinin bir süredir beklediği özellik de geliyor. Instagram tek seferde birden fazla kişiyi engellemek isteyenler için yeni bir özelliği test ediyor.

Uygulamalardaki yenilikleri ortaya çıkartan Alessandro Paluzzi tarafından fark edilen özellik, ayarlar sekmesindeki gizlilik ayrıntılarından erişilebiliyor. Gizlilik sekmesine tıklandığında erişilebilen ‘Engellenen Hesaplar’ menüsüne yeni bir artı işareti eklendi. Bir kez tıklandığında, bir arama menüsü görünecek ve birinin aynı anda birden fazla kişiyi seçmesine ve buna göre engellemesine olanak tanıyacak. Özellik şu anda bazı kişiler üzerinde test ediliyor