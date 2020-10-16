Instagram’ın yeni özelliği: Alışveriş

Popüler programı alışveriş amacıyla da kullanma olanağı verecek olan alışveriş özelliği, kullanıcıya göre kişiselleştirilmiş şekilde ürün gösterecek. Uygulamanın Keşfet bölümünde yer alacak özelliği kullanan kullanıcılar, tercih ettikleri marka ve içerik üreticilerininkiler başta olmak üzere ilgilerini çekebilecek ürünleri rahatlıkla bulup satın alabilecek.

Alışveriş özelliğini satıcı olarak kullanmak da mümkün. Bunun için öncelikle hesabınızın Alışveriş için onaylanmış olması gerekiyor. Yapılacak gerekli kurumdan sonra programın Ayarlar menüsünden İşletme sekmesinin, daha sonra da Alışveriş sekmesinin seçilip yönergelerin takip edilmesi gerekiyor.

Alışveriş seçeneğini kendi uygulamanızda görmüyorsanız programı en son sürümüne yükseltmeniz gerekiyor.

Instagram, ayrıca @shop hesabı üstünden kendi özel seçkilerini de yayınlayacak.