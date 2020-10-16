85,65BİST1.1850.42EURO9.320.31USD7.940.15ALTIN487.980.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Instagram’ın yeni özelliği: Alışveriş
    ABONE OL
    16.10.2020 - 14:53 | | Tulgan Köksal

    Instagram’ın yeni özelliği: Alışveriş

    Instagram, geçtiğimiz günlerde alışveriş özelliğinin ülkemizde de kullanıma açılacağını duyurdu.

    Instagram’ın yeni özelliği: Alışveriş

    Popüler programı alışveriş amacıyla da kullanma olanağı verecek olan alışveriş özelliği, kullanıcıya göre kişiselleştirilmiş şekilde ürün gösterecek. Uygulamanın Keşfet bölümünde yer alacak özelliği kullanan kullanıcılar, tercih ettikleri marka ve içerik üreticilerininkiler başta olmak üzere ilgilerini çekebilecek ürünleri rahatlıkla bulup satın alabilecek.

    Alışveriş özelliğini satıcı olarak kullanmak da mümkün. Bunun için öncelikle hesabınızın Alışveriş için onaylanmış olması gerekiyor. Yapılacak gerekli kurumdan sonra programın Ayarlar menüsünden İşletme sekmesinin, daha sonra da Alışveriş sekmesinin seçilip yönergelerin takip edilmesi gerekiyor.

    Alışveriş seçeneğini kendi uygulamanızda görmüyorsanız programı en son sürümüne yükseltmeniz gerekiyor.

    Instagram, ayrıca @shop hesabı üstünden kendi özel seçkilerini de yayınlayacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bodrum'da kafatası bulunan alanda arama yapıldı

    Bodrum'da kafatası bulunan alanda arama yapıldı

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Son dakika... Reuters'tan S-400 ve Sinop iddiası

    Son dakika... Reuters'tan S-400 ve Sinop iddiası

    Sıradaki Haber