İnternette bu şifreleri kullananlar tehlikede!

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Internette uzun süreler vakit geçiriyoruz. Bu noktada en dikkatli olmanız gereken konulardan biri ise güvenlik. Teknoloji haberleri sık sık hacker saldırılarına uğrayan kişilerin yaşadıkları maduriyetleri gözler önüne seriyor. Bu duruma düşmemek için almamız gereken önlemlerin başında ise kullandığınız şifre ve parolaların güvenli ve güçlü olmasını sağlamak geliyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Hangi şifreleri kullananlar tehlike altında? Detaylar haberimizde...

Hangi Şifreleri Kullananlar Tehlikede?

Pek çok internet platformunda kendimize hesaplar açıyor; bunlara giriş yapabilmek için de parola veya şifreler belirliyoruz. Tam bu noktada düştüğümüz hataların başında ise çok bilinen şifreleri kullanmak geliyor. Ayrıca tüm platformlarda aynı şifreyi kullanarak kendimize kolaylık sağlayayım derken yine tuzağa düşmüş oluyoruz. Oysa ki yapmamız gereken en önemli şey, her platform için kendimize özel, güçlü ve farklı parola oluşturmak olmalıdır.

Dünyanın En Kötü Şifresi Hangisi?

Hackerların hedefinde olduğu bilindiği halde, yıllardır milyonlarca insan tarafından ısrarla kullanılmaya devam edilen şifre ve parolalar mevcut. Bunların başında, tahmin ettiğiniz üzere, "123456" geliyor. Bu şifre yıllardır dünyanın en kötü şifresi olarak biliniyor. Ancak insanlar tarafından da ısrarla kullanılmaya devam ediliyor. Son yapılan araştırmalar "12345" şifresinin halen daha 24 milyon hesap tarafından kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, son 5 yılın en kötü şifresi olarak bilinen bu şifrenin, kullanılmaması konusunda uyarıyor. Ancak şifrenin milyonlarca hesap tarafından hala kullanılmaya devam ediyor oluşu ise riskin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Çocukluk Kahramanı veya Tuttuğu Takımı Parola Yapanlar Dikkat!

Birçok platform güvenliğinizi sağlamak amacıyla size, en sevdiğiniz çocukluk kahramanızı sorar. Ancak bu sorunun cevabı da son yıllarda hackerların hedefi olmuş durumda. Sebebi ise kullanıcıların genellikle aynı cevabı veriyor olmaları. Araştırmalar insanların bu soruya genellikle Superman, Batman, Tigger, Pokemon veya Japon çizgi film kahramanı Naruto gibi cevaplar verdiğini ortaya koymuş. Maalesef bu cevaplar hackerlar tarafından da çoktan fark edilmiş. Dolayısıyla bu kahramanları parola olarak kullananlar; hackerların hedef alanine çoktan girmiş durumdalar. Hatta hackerlar parolasını bu isimleri kullanarak oluşturan pek çok hesabı da hacklemiş durumdalar.

İnternette hackerların hedefinde olan şifre ve parolalar arasında futbol takımları ve müzisyen isimleri de var. Dolayısıyla tuttuğu takımı veya sevdiği şarkıcıyı parola yapmış kişiler de hackerların tuzağına düşebilirler.

Teknoloji haberlerine konu olan hacker tuzaklarına düşenlerden biri olmak istemiyorsanız bu tip uyarıları mutlaka göz önünde bulundurun. Şifrenizi belirlerken sıralanan rakamları kullanmamaya; çocukluk kahramanlarınızı, tuttuğunuz takımları ve sevdiğiniz müzisyenleri şifrenizin içinde geçirmeye özen gösterin. İnternette giriş yaptığınız her hesap için; özel, güçlü ve güvenli şifreler belirleyin.

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