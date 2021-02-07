Ip Sorgulama: Bilgisayar Ve Telefon Ip Bilgileri

Internet Protocol Adress yani kısaca IP adı verilen adresler internete bağlanan her türlü bilgisayar ve mobil cihazla kullanılarak internet kurallarının düzenlenmesini sağlayan bir sistemdir.



Ip Adresi Nedir?



İnternet ağı bir takım sayılar ve kodlama sistemleri üzerine kurulmuş bir teknolojidir. İnternete erişim sağlayan her bir cihazın kendine özel bir bağlantı noktası bulunur. Bu bağlantı noktaları bir dizi olan IP adresini tanımlamaktadır. İnternette arama yaparken kullanıcıların herhangi bir adrese ulaşması için o adresin IP adresine sahip olmaları gereklidir. Bu eşsiz ve bağlantı noktaları kullanıcıların birbirlerini bulmasında gerekli olan sayılardır. İnternetteki bütün trafik IP adresleri sayesinde gerçekleşir.



IP Adresi Nasıl Bulunur?



Bilgisayar ve mobil cihaz kullanıcılarının cihazlarının kullandığı IP adresini bulması son derece kolay bir işlemdir. Ip adresi sorgulama işlemleri kullanıcıların interneti hangi internet sağlayıcısı üzerinden aldıklarını ve hangi ağa bağlı olduklarını öğrenmelerini sağlar. IP adresini sorgulamak için özel olarak tasarlanan internet araçları kullanılabilmektedir.



Kullanılan IP adresini bulmak için uygulanabilecek bir takım adımlar vardır.



Windows bilgisayarlarda;

● Başlat menüsüne gidin.

● Denetim Masası'nı açarak Ağ bağlantılarını seçin.

● Kullandığınız IP adresi ekranda görünecektir.

Mac bilgisayarlarda;

● Apple simgesinden Sistem Tercihleri'ni açın.

● A ayarlarından bağlantıları seçin.

● Yan tarafta çıkan bilgiler arasında IP adresi de bulunacaktır.

Android telefonlarda;

● Telefonun ayarlarına gidin.

● Sırasıyla; Sistem - Telefon Hakkında - Durum - IP adresi seçeneklerine girin.

● Telefonun balı olduğu IP adresi ekranda çıkacaktır.

Ios cihazlarda;

● Telefon ayarlarına gidin.

● Wi-fi simgesinin yanındaki "i" harfi üzerinden Ip adresini öğrenebilirsiniz.