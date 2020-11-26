iPhone ve androidlerde reklam aramaları nasıl engellenir

iOS 13 ve sonraki sistemleri kullanan iPhonelarda Ayarlara girip, Telefon seçeneğinin içinden bilinmeyen numaralar aradığında telefonunuzun çalarken zil sesini oynatmamasını ve titrememesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde sizin için önemli bir aramayı kaçırmanız da söz konusu olabilir ancak gerçekten size ulaşmaya çalışan birinin daha sonra SMS ya da Whatsapp üstünden yazarak sizi aradığını haber vereceği de büyük ihtimaldir.

Android telefonlarda ise Ayarlar seçeneğinin içinden Güvenlik seçeneğine basmanız, daha sonra da Engelle ve Filtrele seçeneğinden isterseniz belli numaraları kara listeye alabilir ya da rehberinize kayıtlı olmayan her numaradan gelen aramaları ve mesajları engelleyebilirsiniz.