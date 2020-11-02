iPhone'lar görme engellilere mesafeyi söyleyecek

Sistem, Apple’ın geliştirdiği ve insanların fiziksel şekillerini tespit edebilen başka bir özelliği baz alıyor. Apple, bu özelliği iPhone 12 ve iPhone 12 Max’in sahip olduğu lidar teknolojisiyle birleştirerek görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için harekete geçti. Lidar sistemi, iPhone 12 ve Pro Max modellerinde bulunuyor ve cihazın nesnelerle arasındaki mesafeyi isabetli bir şekilde söyleyebiliyor.

Bu özellik sayesinde görme engelli bireyler, bütün Dünyanın yaşadığı Korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafelerini de koruyabilecekler. Ayrıca adımları atacakları yönü belirlemek, sokakta karşıdan karşıya geçmek gibi durumlar onlar için daha da kolay hale gelecek.

Özellik, kullanıcıya öncelikle görüş alanında insan olup olmadığını, varsa da en yakın kişinin metre ölçeğinde uzaklığını söyleyecek ve verdiği bilgileri sürekli güncelleyecek. Ayrıca, en yakındaki kişi 2 metreden yakındaysa veya uzaktaysa farklı sesler çıkaracak. Özellik, görmenin yanı sıra duyma engeli olanlar için benzer şekilde farklı titreşim seviyelerine de sahip olacak.