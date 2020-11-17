İşini kaybeden Amazon çalışanı firmaya dava açtı

Amerika’da açılan davada Smalls’a tazminat ödenmesi ve giderek boyutları artan sağlık krizi sırasında halen firmanın tesislerinde çalışmaya ve paketleri hazırlayıp göndermeye devam eden çalışanlara daha fazla tedbir alınması kararlarının çıkması bekleniyor.

Amazon henüz konuda bir açıklama yapmadı.

Söz konusu dava, pandeminin ilk günlerinde aniden artan taleplere cevap vermek için lojistik dalında hiçbir önlem almadan işçilerini çalıştırmaya devam ettiği iddia edilen Amazon’a karşı ses getirecek bir saldırı gibi de görülüyor. Amazon, o günlerde tesislerine daha fazla el dezenfektanı dağıttığını, ateş ölçme işlemlerine başladığını sosyal mesafe kuralını zorunluluk haline getirdiklerini açıklamıştı. Ekim ayında 20.000 Amazon çalışanının Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı ve bu durum, günlük ihtiyaçlarını bile e-ticaret devinden karşılamaya başlayan Amerika halkının arasında panik yaratmıştı.

Firmaya dava açan eski çalışan Christian Smalls, çalıştığı tesisin önünde eylem düzenlediği gerekçesiyle işini kaybetmişti. Firmadan yapılan açıklamada Smalls’un önlem karantinası için evine gönderildiğini ve karantina olması gereken süreçte tesisin önünde protesto düzenleyerek karantina kullarına aykırı davrandığı iddia edilmişti.