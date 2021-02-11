İşletim Sistemi Nedir, Ne İşe Yarar? İşletim Sistemleri Çeşitleri Ve Görevleri Nelerdir?

İşletim sistemi bilgisayarda yer alan ve çalışır halde olan donanım ve yazılımların sorunsuz çalışmasını sağlayan bir yazılımdır. Bilgisayardaki temel sistemlerin ve uygulamaların sorunsuz olarak çalıştırılması işine yarayan işletim sistemi tüm bilgisayarlarda yüklenebilir ve sonradan silinebilir.

İşletim Sistemi Nedir, Ne İşe Yarar?

Geçmiş ya da gelecek sistemli tüm bilgisayarlarda yer alan işletim sistemi, bilgisayarlardaki tüm donanım ve uygulama yazılımlarının yönetilmesini ve denetlenmesini sağlayan sistem yazılımlarıdır. Bilgisayarda yüklü olan bu işletim sistemleri günümüzde tablet, cep telefonları ve akıllı saatlerde bile yüklenebilmektedir. Bilgisayarların üretilmesinin ardından sorunsuz ve aktif olarak çalışabilmesi için ilk olarak işletim sistemi yüklenir. Ancak bu işletim sistemi daha sonra silinebilir veya başla işletim sistemleri cihazlara yüklenebilir.

İşletim Sistemi Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir?

Geçmişten günümüzde pek çok farklı marka işletim sistemleri bulunmakta ve bu yazılımlar farklı versiyonlar ile birlikte yenilenebilmektedir. İşletim sistemi çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Windows işletim sistemleri:

- Windows 1.0

- Windows 2.0

- Windows 3.0

- Windows 95

- Windows 98

- Windows ME

- Windows XP

- Windows Vista

- Windows 7

- Windows 8

- Windows 8.1

- Windows 10

Windows dışında farklı işletim sistemleri bulunmakta ve bunlar arasında MacOS (Apple OS X), UNİX, Linux, Pardus, Chrome OS gelmektedir. İşletim sistemlerinin genel görevleri ise şu şekilde sıralanıyor:

- Programlar arasında veri iletişimi sağlamak.

- Çok kullanıcı sistemlerinde kaynak ile güvenli iletişimi sağlamak.

- Dosyalar üzerinde bir düzen oluşturmak.

- Kullanıcıların program çalıştırmalarına yardımcı olmak ve komut verilmesinde etkin olmak.