İşte 2020 Yılında Çıkacak En İyi Akıllı Telefonlar!

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Akıllı telefon sektörü dünyadaki çoğu kişi için artık her gün takip edilen, yeni modelleri merakla beklenen bir alan haline geldi. Hatta çoğu kişi maddi gücü yetersiz bile olsa en lüks akıllı telefonları yenisi çıkar çıkmaz almaya başladı. Biz de sizin için yaklaşan 2020 yılında çıkması beklenen akıllı telefonları ve kısaca bu telefonlar için beklenenleri listeledik. İşte detaylar…

Apple iPhone XII

Apple iPhone XII hayranlarının karşısına 2020 yılında çıkacak. Bu yıl iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro modelleri ile bizi tanıştıran Apple, 2020 yılında da 4 farklı telefon modeli ile piyasada yer alabilir. İlk olarak Apple’ın bu yeni akıllı telefonlarda LCD ekranın terkedileceğini belirtelim. 5G’nin yer alacağı telefonda 2 model biraz daha uygun fiyatlı; diğer 2 model ise daha pahalı olacak. Pahalı olan modellerde 6,1 inç ve 6,7 ekran boyutu beklenirken; uygun fiyatlı modellerde ise 5,4 ve 6,1 inç ekran olması bekleniyor. Yine Apple’ın 2020 yılında sunacağı pahalı modellerinde 3D teknolojisi de yer alabilir. Apple’ın kendi işletim sistemini hızlandırma amaçlı ve yapay zeka destekli birçok çalışma yaptığını biliyoruz. Apple’ın yeni akıllı telefon modeli iPhone XII’de de yeni bir yüz tanıma (Face ID) sistemi ve yeni bir kamera sistemi ile karşılaşacağız.

iPhone X Fold

Birçok akıllı telefon markasının katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya çıkardığını geçmişte gördük. Bunlardan etkilenen Apple’ın da bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve 2020 senesinde yetişirse piyasaya süreceği konuşuluyor.

Samsung Galaxy S11 ve Samsung Galaxy Fold 2

Samsung’un en çok satan akıllı telefon serilerinden olan S serisinde ise 2020 yılında Samsung Galaxy S11’in çıkmasını bekliyoruz. Bundan önceki deneyimlerimizde Samsung’un akıllı telefonlarını MWC etkinliğinden önce yılın başında açıkladığını görmüştük. Bu nedenle de Samsung Galaxy S11’in de 2020 yılının başlarında açıklanmasını bekleyebiliriz.

Ekranın alt tarafında bulunan 108 MP kamera, Snapdragon 865 işlemci, parmak iziyle açılma ve kablosuz şarj Samsung Galaxy S11’de bulunacak özelliklerden sadece birkaçı.

Diğer taraftan Samsung’un katlanabilir akıllı telefon konusunda bazı sıkıntılar yaşaması nedeniyle piyasaya sürülmesi gecikmişti. 2020’de Samsung Galaxy Fold 2 adıyla bunu da görebiliriz.

Samsung Galaxy A

2019 MWC’de Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlardan Samsung Galaxy A30 ve Samsung Galaxy A50 görücüye çıkmıştı. Buradan hareketle, ülkemizde de çokça satılan Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonların yeni versiyonlarını 2020’de görebileceğimizi paylaşabiliriz.

Huawei P40 ve Huawei P40 Pro

Fotoğraflardaki kaliteyi ön olan alan P serisi Huawei akıllı telefonlarda; 2020 yılında Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerinin çıkmasını bekliyoruz. Fotoğrafda iddialı olacağını tahmin ettiğimiz Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerinde akıllı telefona ilave kamera da eklenebilir. Ancak bu modellerde ne yazık ki Google servislerini göremeyeceğimizi de belirtelim.

Sony Xperia 2

Akıllı telefon pazarında iddialı olmaya çalışan Sony ise, Sony Xperia 2 modelini 2020’de tanıtıyor olacak.

One Plus 8

OnePlus 8’in 2020 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Nokia 10 PureView ya da Nokia 9.2 PureView

Yıllar önceki efsane telefon üreticisi Nokia 2020’de yeniden canlanmak ve sektörde kendisine yer bulmak isteyecek. Nokia’nın çıkarmaya hazırlandığı akıllı telefonun ismi henüz net değil. Nokia 10 PureView ya da Nokia 9.2 PureView isimlerinden birine sahip olması bekleniyor. Nokia’nın 2020 yılında çıkaracağı akıllı telefon modelinin 48 MB arka kamera, 16 MB ön kamera ve 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor.

LG G9 ThinQ

LG firması tarafından 2020 yılında LG G9 ThinQ isimli akıllı telefonun çıkarılması bekleniyor. LG’nin çıkacak olan LG G9 ThinQ modelinde 5G’yi kullanmayacağını açıklaması, bu modele olan beklentiyi de azalttı. Ancak yenilikçi birkaç özelliğinin de olabileceği bekleniyor.

Xiaomi Mi 10

Türkiye’de de iyi satış rakamları yakalayan Xiaomi, 2020 yılında Xiaomi Mi 10 adlı akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Çıkacak olan yeni akıllı telefon modelinde 5000 mAh pil gücünün (eski modellerinde 3300 idi); 6,2 inç ekran özelliklerinin olması bekleniyor. En büyük beklenti ise Xiaomi Mi 10’un bu özellikleri, diğer akıllı telefon markalarına göre daha uygun maliyetli sunmaya çalışması.