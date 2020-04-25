Karekök İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Kök İşareti (√) Nasıl Yapılır?

Klavye üzerinde bulunan tuşlar sayesinde birçok işaret, harf veya rakam yazmak mümkündür. Fakat klavye üzerinde karekök tuş takımı bulunmamaktadır. Karekök işareti yapabilmenin ise 2 yöntemi bulunur.



Karekök İşareti Nasıl Yapılır?



Bilgisayarların parçalarından birisi de klavyedir. Klavye üzerinde birçok tuş takımı yer alır. Fakat karekök tuş takımı klavye üzerinde bulunmaz. Klavye üzerinden karekök yazabilmenin 2 farklı yöntemi bulunmaktadır. Bu 2 yöntemi aşağıda sizlere açıkladık.



1) Windows 8, 8.1 ve 10 kullanan kişiler arama bölümüne karakter eşlem yazarak karakter eşlem penceresini açmaları gerekir. Farklı bir işletim sistemi kullanılıyor ise İlk olarak başlat

, daha sonra programlar, ardından donatılar, sistem araçları ve karakter eşlem sekmesine tıklamaları gerekir.



Ekran açıldıktan sonra Unicoe'a git kutusu ile karşılaşılır. Bu kutuya 221A yazılmalıdır. Daha sonra seç ve kopyala sekmeleri tıklanır. Bu işlemlerden sonra Ctrl+V tuşuna birlikte basılarak karekök işareti elde edilebilir.



2) Diğer bir yöntem ise internet üzerinden arama motoruna karekök yazılarak karşımıza çıkan karekök işaretini kopyala yapıştır ile kullanabiliriz.