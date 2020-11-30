Kaspersky, takip yazılım algılama aracını tanıttı

Kaspersky açıklamasına göre, Stalkerware (takip yazılımı), bir kişinin akıllı bir cihaz aracılığıyla başka bir kişinin özel hayatını gizlice gözetlemesini sağlıyor ve genellikle yakın bir partnere karşı şiddeti kolaylaştırmak için kullanılıyor. Stalkerware Karşıtı Koalisyon, bu büyüyen tehdide yanıt olarak geçen yılın kasım ayında kuruldu. Teknolojinin neden olduğu istismarla mücadele amacıyla girişim; hem aile içi şiddetle mücadele için çalışan kuruluşları hem de bilgi teknolojileri güvenlik topluluğunu birleştirmeyi amaçlıyor.

Kaspersky, 2019'da küresel düzeyde kullanıcılarının mobil cihazlarında takip yazılımı kullanımında yıllık yüzde 67'lik bir artış tespit etti. 2020'nin ilk 10 ayında dünya çapında takip yazılımı kurulumlarının sayısı 48 bin 500'ü aştı. Türkiye'de de kullanıcılarının mobil cihazlarında takip yazılımı kullanımında bir önceki yıla göre yüzde 49 artış tespit edildi. 2020'nin ilk 10 ayında taciz yazılımı yükleme sayısı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 14 daha fazla oldu. Bu durum, takip yazılımlarının ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor.

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Güvenlik Araştırmacısı Felix Aime, kullanıcıları takip yazılımlarına karşı korumaya yardımcı olmak üzere, fail farkına varmadan akıllı telefonlara ve tabletlere taciz yazılımlarını ve casus yazılımları tespit etmek için yüklenen basit bir araç olan "TinyCheck"i geliştirdi. Cihaz kullanımı kolay, açık kaynaklı, yaygın olarak erişilebilen bir platform olan Raspberry Pi'den güç alıyor. Normal Wi-Fi bağlantısı kullanan TinyCheck, bir mobil cihazın giden trafiğini tarıyor ve casus yazılımla ilgili sunucular gibi bilinen kötü amaçlı kaynaklarla olan etkileşimleri tanımlıyor. TinyCheck, hizmet sağlayıcılar gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara, bireyleri ve mahremiyetlerini korumak için aile içi şiddet mağdurlarını desteklemeleri amacıyla yardımcı olmayı hedefliyor.

"TEKNİK EĞİTİM SAĞLANABİLİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Dış İlişkiler Başkanı Kristina Shingareva, "Stalkerware Karşıtı Koalisyon'un birinci yıl dönümü çok şey öğrendiğimiz bir dönem oldu. Artık takip yazılımlarının yalnızca teknik bir sorun olmadığını anlıyoruz. Zor olan, sorunun bilgi teknolojileri bölümü değil, takip yazılımlarının ticari olarak bulunabilirliği, nasıl kullanıldığına dair düzenleme eksikliği ve belki de en zor olanı, farklı çevrim içi taciz biçimlerini normalleştirmesi... Kar amacı gütmeyen organizasyonlara teknoloji kaynaklı kötüye kullanım biçimleri hakkında teknik eğitim sağlayabiliriz ancak bu yeterli değil. Bu, mağdurların psikolojik deneyimlerine odaklanan ve bunları yansıtan bir bölümle de tamamlanmalı." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, eylül ayı başında Avrupa Suçlularla Çalışma Ağı (WWP EN) yıllık konferansında çevrim içi atölye çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, geçen ay Kaspersky ve diğer koalisyon üyeleri, takip yazılımları konusunda çevrim içi bir etkinliğe ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın organizasyonu ile ortaklık yaptı. Benzer şekilde 2 Kasım'da BM'nin İnternet Yönetim Forumu, Stalkerware Karşıtı Koalisyon'un birkaç üyesinin takip yazılımları konusunu tartıştığı bir etkinlik öncesi sanal oturum düzenledi.

Ekim ayında ayrıca Kaspersky, Avusturya, Almanya ve İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgelerinin yanı sıra Kuzey Amerika'nın İngilizce konuşulan bölgelerindeki kullanıcılara yönelik bölgesel dijital etkinlikler organize etti. Koalisyon üyeleri, çalışmalarının bir parçası olarak, 10 Aralık'a kadar devam edecek olan BM'nin Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm etkinliğini desteklemek için birkaç etkinlik planladı. Kaspersky'nin destekçisi olduğu "2020 Responsible Together" kampanyası, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddet konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

16 Aktivizm Günü'nün son günü olan 10 Aralık'ta Kaspersky, takip yazılımları hakkında farkındalık yaratmak için Fransızca konuşan bir kitleyi hedefleyen başka bir bölgesel çevrim içi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlik, bir influencer ve Stalkerware Karşıtı Koalisyon'un kar amacı gütmeyen Fransız üyesi Center Hubertine Auclert ile bireylerin kendilerini nasıl koruyabileceklerine dair bir tartışmayı gündeme alacak.