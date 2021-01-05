KFC, yiyecekleri sıcak tutan konsol üretti

Konsolun havalandırma sistemi, çalışırken üretilen sıcaklığı yiyecekleri sıcak tutmak için kullanan özel bir soğutma düzeneğine sahip. Bu konsol, KFC’nin başka firmalarla ilk ortaklığı değil. Geçtiğimiz yılın şubat ayında ünlü ayakkabı ve terlik üreticisi Crocs ile işbirliği yapan KFC, kızarmış tavuk desenli terlikleri piyasa sürmüştü.

Konsolun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.