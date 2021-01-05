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    HaberlerTeknoloji Haberleri KFC, yiyecekleri sıcak tutan konsol üretti
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    05.01.2021 - 11:40 |

    KFC, yiyecekleri sıcak tutan konsol üretti

    Fast food devi KFC, içinde tavukları sıcak tutan özel bir bölme bulunan oyun konsolu üretti. Konsol, yapı itibariyle KFC’nin dünya çapında bilinen kovalarının şekline sahip ve yoğun geçen oyun seanslarında yiyecekleri sıcak tutacak.

    KFC, yiyecekleri sıcak tutan konsol üretti

    Konsolun havalandırma sistemi, çalışırken üretilen sıcaklığı yiyecekleri sıcak tutmak için kullanan özel bir soğutma düzeneğine sahip. Bu konsol, KFC’nin başka firmalarla ilk ortaklığı değil. Geçtiğimiz yılın şubat ayında ünlü ayakkabı ve terlik üreticisi Crocs ile işbirliği yapan KFC, kızarmış tavuk desenli terlikleri piyasa sürmüştü.

    Konsolun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

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