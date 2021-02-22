Kiosk Nedir, Ne İşe Yarar? Kiosk Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Kiosk bazı sektörlerde sık sık kullanılıyor. Kullanımı bakımından da çok kolaylık sağladığı da biliniyor. Bu nedenle ülkemizde de hemen hemen her bir ilgili devlet dairesinde yer alıyor.



Kiosk Nedir ve Ne İşe Yarar?



Kiosk aslında bir cihaz türüdür. Bu tarz kiosk adı verilen cihazlar sıra numarası verir. Yani bir işlemin yapılması adına beklenmesi gereken numarayı bu cihazlardan almak mümkündür. Hemen hemen her bir devlet dairesinde işlemler kiosk yardımı ile yapılır



Kiosk Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Kiosk kelimesi Türkçede köşk anlamında kullanılmaktadır. Köşk manasına gelse de tabi ki de kiosk kelimesinin zihinde çağrıştırdığı çok farklıdır. Buna rağmen kiosk denince akla köşk kelimesinin gelmesi de normaldir.