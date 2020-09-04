Kısmetse Olur'un delikanlı kızından delikanlı proje!

Girişimci Göktürk; yıllardır üzerine çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğü ile fiziksel engeli bulunan ve felçli bireylerin tedavilerini desteklemek amacıyla alternatif bir yöntem geliştiriyor.

“HAYALDEN DAHA ÜSTÜN ÜÇ BOYUTLU PROJE”

Göktürk’ün temellerini attığını projede; bedensel engelliler ve otizmliler yaşayamadığı aktiviteleri deneyimleme fırsatı bulabilecekler. Yazılım şirketleri tarafından hazırlanan programlarla, çizimlerle ve özel sensörlerle bireyler koşabilecek, futbol oynayabilecek, sarılabilecek ve bunları gerçekten yaşadığını hissedebilecekler. Otizmli çocuklar üç boyutlu simülasyonun içine girerek oradaki nesnelere dokunabilecek, iletişim kurabilecek ve kendi sosyal ortamını yaratabilecek.

“KADINA ŞİDDETİ ÖNLEYECEĞİM”

Çalışmalarının yanı sıra Spiritüel Danışman ve Eğitmen olan Gamze Göktürk hapishanede bulunan mahkumlar içinde ayrı bir proje geliştiriyor.

Mahkumların kin, öfke, nefret gibi duygulardan arınıp ve bilinç temizliği yapılmasını travma ve intikam duygularından arındırıp şiddeti önlemeyi hedefleyen Göktürk; “MEDITATION REAL” isimli projesi ile kişiye ve durumlara özel hazırlanacak üç boyutlu meditasyonla bilinçlerine daha pozitif tohumların ekilmesini arzu ediyor. İmgeleme yöntemi ile America Los Angales'ta zorunlu olarak meditasyon yaptırılmış ve şiddetin azaldığı kanıtlanmıştır. Yeni projesini de Adalet Bakanlığı’na sunmaya hazırlanan Göktürk; bilinçaltına pozitif mesajlar yüklemeyi hedefliyor. Yoğun çalışma hayatı olanlar, şirketler, güzellik ya da rehabilitasyon merkezleri, yoga stüdyoları ve hastaneler de kullanabilecek.

ÖDÜLLÜ PROJE

Hastaların nöropsikolojik problemlerini, konuşma zorluklarını, yutkunma güçlüklerini, dikkat bozukluklarını ve denge düzensizliklerini aşmayı hedefleyen sanal gerçeklik çalışmasını bilim insanları da destekliyor.

Proje Real Rehabilitasyon Sanal Gerçeklik VR (Virtual Reality sanal gerçeklik gözlüğü) ile Altın Zirve Kariyer Ödülleri’nden ödül aldı. Gecede ünlü kumaşçı ve modacı Cafer Andıç tasarımı olan kıyafeti ile göz dolduran Göktürk, Projesinin vicdani değer taşıdığının altını çiziyor. Girişimci Gamze Göktürk yatırımcı firmalardan yoğun ilgi görmekte.