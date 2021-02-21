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    21.02.2021 - 12:41 | | AA

    Koronavirüs salgını TÜBİTAK'ın da gündeminde

    22-23 Şubat'ta çevrim içi olarak  gerçekleştirilecek, "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik  Etkileri, Sorunlar ve Çözümler Etkinliği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Koronavirüs salgını TÜBİTAK'ın da gündeminde

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan  tedbirler nedeniyle küresel ekonomide yaşanan gelişmelere işaret eden  Yozgatlıgil, uluslararası tedarik zincirleri, arz-talep dengeleri,  üretici-tüketici davranışları, iş yapma yöntemleri, çalışma modelleri,  eğitim-öğretim yöntemleri ve gündelik yaşamın hızla değiştiğini söyledi.

    Kadın araştırmacı oranı yüzde 55

    Küresel salgını daha iyi kontrol etmek ve etkilere karşı hazır olmak  için sosyal bağlamın da ortaya konulmasının önemini vurgulayan Yozgatlıgil,  TÜBİTAK'ın "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri,  Sorunlar ve Çözümler" başlıklı özel bir çağrıya çıktığını anımsattı.

    Yozgatlıgil, çağrı kapsamında, 1 Temmuz-31 Aralık 2020'de 97 projenin  desteklendiğini belirterek, projelerdeki kadın araştırmacı oranının yüzde 55 olduğunu ifade etti.

    Koronavirüs salgını TÜBİTAKın da gündeminde

    Söz konusu projelerin çıktılarının etkinlikte paylaşılacağını aktaran  Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

    "Salgının toplumsal etkilerini ele alacağımız etkinlikte çağrı  kapsamında desteklenen projelerde elde edilen bulguları, ulaşılan hedefleri ve  öngörülen katkıları paylaşacağız. Pandemi ve aile, ekonomi, psikoloji, uzaktan  eğitim, yaşlılar, kentsel yaşam ve kültür sanatın aralarında bulunduğu hayatın  her yönüne dokunan 13 konu başlığını ele alacağız. Kovid-19'un yayılmasını  önlemeye ve tedavisine yönelik tıbbi yaklaşımların yanında sosyal ve beşeri  bilimlerin, salgının tetiklemiş olduğu problemlerin çözümüne önemli katkı  yapacağını düşünüyoruz."

    Yozgatlıgil, Kovid-19'un mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve  beşeri bilimler perspektifinden araştırılmasının, süreçlerin daha iyi yönetilmesi  ve kaynakların daha etkin planlanması kapsamında önemli olduğunu belirtti.

    Üniversiteler ve kamu kuruluşlarından yüksek katılım bekledikleri  etkinlikte 26 oturum gerçekleştirileceğini ifade eden Yozgatlıgil, etkinliğin  TÜBİTAK'ın YouTube kanalından da canlı olarak yayımlanacağını bildirdi.

     

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