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    19.11.2020 - 11:48 | | AA

    Laboratuvar ortamında oda sıcaklığında elmas elde edildi

    Bilim insanları, laboratuvarda oda sıcaklığında dakikalar içinde elmas elde etti.

    Laboratuvar ortamında oda sıcaklığında elmas elde edildi

    Phys.org sitesinin haberine göre, Ulusal Avustralya ve RMIT üniversitelerinde görevli ekibin laboratuvarda oda sıcaklığında oluşturduğu iki tür elmasla ilgili ayrıntılar Small dergisinde yayımlandı.

    İki tür elmastan ilkinin nişan yüzüklerinde bulunan cinsten, diğerinin doğada bulunan ve kristal yapıya atıfla altıgen elmas olarak adlandırılan Lonsdaleite olduğu belirtildi.

    Normalde elmasın meydana gelmesinin, milyarlarca yıl, yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklık gerektiren bir süreç olduğu ifade ediliyor.

    Ulusal Avustralya Üniversitesinden Profesör Jodie Bradby, laboratuvardaki çalışmanın püf noktasının basıncı uygulama biçimleri olduğunu belirterek, çok yüksek basıncın yanı sıra karbonun "kaykılma" olarak adlandırılan şeyi tecrübe etmesine izin verdiklerini söyledi.

    Bradby, bükme gücüne benzeyen bu "kaykılmanın", karbon atomlarının bir yere hareket etmesini sağlayarak iki tür elması oluşturduğunu düşündüklerini ifade etti.

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