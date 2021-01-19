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    HaberlerTeknoloji Haberleri LauncherOne roketi ilk kez yörüngeye ulaştı
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    19.01.2021 - 13:39 |

    LauncherOne roketi ilk kez yörüngeye ulaştı

    Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin'in LauncherOne roketi ilk kez yörüngeye ulaştı.

    LauncherOne roketi ilk kez yörüngeye ulaştı

    Richard Branson'ın uzay şirketlerinden birisi olan Virgin Orbit, ilk defa yörüngeye ulaştı.

    Boeing 747 uçağı üzerinden küçük bir roket fırlatan şirket, 10 farklı küp uyduyu başarıyla yörüngeye taşıdığını duyurdu.

    İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Virgin Orbit'in 21 metre uzunluğundaki roketi LauncherOne, yaklaşık 10,7 kilometre yükseklikten bırakıldı.

    Boeing 747 model bir uçak ile taşınan ve bu irtifada bırakılan roket, NASA'ya ait uyduları yörüngeye yerleştirdi.

    İlk defa başarıyla ulaşan şirket 500 kilogram ağırlığındaki hafif yükleri yörüngeye taşıma hizmeti sunacak.

    Şirket 2020'nin Mayıs ayında benzer bir test uçuşu gerçekleştirmiş ancak LauncherOne roketi bu uçuşta yörüngeye ulaşmayı başaramamıştı.

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