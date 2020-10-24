Marcus Rashford'ın Tweetleri interaktif Google haritasına dönüştü

İngiliz futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çocuklara ve küçük çocuğu olan ailelere ücretsiz yemek dağıtılacağı restoran ve kafelerin olduğu bir harita paylaştı.

Gazeteci Joe Freeman, Rashford’ın kampanyasına katıldığını ilan eden bütün yerlerin listesini tek tek haritaya ekliyor.

Rashford, düzenlediği kampanyaya katılan bütün yerel işletmelerin mesajlarını kendi hesabından yayınlıyor.

Rashford’ın bu kampanyasının resmi bir şekilde yapılmasına hükümet karşı çıkmıştı.

Joe Freeman, öğle yemeği yediği sırada Rashford’ın tweetlerini okuduğunu ve bu güzel girişime katılan her yeri tek bir yerden toplu halde görebilmenin çok faydalı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Yaptığı işin gayet basit olduğunu belirten Freeman, kampanyaya katıldığını beyan restoranları internette arayıp yerlerini haritaya kaydettiğini söyledi.

Gazeteci Joe Freeman iki çocuk babası. Kendi ailesinin böyle bir yardıma ihtiyaç duymadığını ancak çocuklarının gittiği okuldaki bazı öğrencilerin böyle bir desteğe ihtiyaç duyduklarını bildiğini ifade ediyor.

Freeman şu anda kampanyaya katılmak isteyen restoranların bir form doldurup haritada yer almalarını sağlayacak bir internet sayfası hazırlıyor, böylece sürecin otomatik hale gelmesini umuyor. Rashford’ın attığı tweetlerdeki bilgiler de siteye tek tek girilmek yerine otomatik olarak eklenecek.