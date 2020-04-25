Metre Kare Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Metrekare İşareti (M²) Yapımı

Klavyeler üzerinde fonksiyonel tuşlar ve sembol tuşları bulunmaktadır. Fakat bazı semboller klavyeler üzerinde bulunmamaktadır. Bu sembolleri klavyede bulunmasa dahi yazmak mümkündür. Metre kare sembolü de bunlardan birisidir.



Metre Kare Nasıl Yapılır?



Metre kare sembolü özellikle matematik işlemleri ve temel sayılarda çok sık kullanılan bir semboldür. Bilgisayar üzerinden klavye ile metre kare işaretini kolay bir tuş kombinasyonu ile yapılabilmektedir. Metre Kare işaretini yapmak için Alt tuş kombinasyonunun kullanılması gerekir. Bunun için ilk olarak Alt tuşu basılı tutulmalıdır. Daha sonra 0178 tuşları sırası ile yazılmalıdır. Alt+0178 işlemi bittikten sonra metre kare işareti karşınıza çıkacaktır.



Bu işlem dışında başka bir yöntem ise internet kullanıcıları üzerinden metre kare araması yapılarak metre kare sembolünü kopyala ve yapıştır yaparak da yazmak mümkündür.