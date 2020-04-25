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    25.04.2020 - 02:18 |

    Metre Kare Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Metrekare İşareti (M²) Yapımı

    Bilgisayar parçalarından birisi de klavyedir. Klavye üzerinde birçok tuş bulunmaktadır. Bu sayede istenilen harf, rakam veya semboller klavye sayesinde bilgisayarda yazılmaktadır. Bu sembolden birisi de metre kare sembolüdür. Metre kare işareti kopyala işlemi dışında bazı yöntemler ile yazmak mümkündür. Peki, metre kare nasıl yazılır? Bilgisayar klavyesi ile metrekare işareti (m²) yapımı nasıldır? İşte, detaylar.

    Metre Kare Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Metrekare İşareti (M²) Yapımı

    Klavyeler üzerinde fonksiyonel tuşlar ve sembol tuşları bulunmaktadır. Fakat bazı semboller klavyeler üzerinde bulunmamaktadır. Bu sembolleri klavyede bulunmasa dahi yazmak mümkündür. Metre kare sembolü de bunlardan birisidir.

    Metre Kare Nasıl Yapılır?

    Metre kare sembolü özellikle matematik işlemleri ve temel sayılarda çok sık kullanılan bir semboldür. Bilgisayar üzerinden klavye ile metre kare işaretini kolay bir tuş kombinasyonu ile yapılabilmektedir. Metre Kare işaretini yapmak için Alt tuş kombinasyonunun kullanılması gerekir. Bunun için ilk olarak Alt tuşu basılı tutulmalıdır. Daha sonra 0178 tuşları sırası ile yazılmalıdır. Alt+0178 işlemi bittikten sonra metre kare işareti karşınıza çıkacaktır.

    Bu işlem dışında başka bir yöntem ise internet kullanıcıları üzerinden metre kare araması yapılarak metre kare sembolünü kopyala ve yapıştır yaparak da yazmak mümkündür.

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