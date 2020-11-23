Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet'e meydan okuyor

Microsoft Teams, en büyük rakiplerinden Zoom’un bütün kullanıcılara Şükran Günü’nde 40 dakikalık görüşme süresi sınırını kaldıracağını açıklamasından birkaç gün sonra bütün görüntülü ve sesli görüşmelerinin gün boyu süresiz bir şekilde gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Microsoft Teams görüşmelerine 300’e kadar katılımcı eklenebilecek ve 24 saat boyunca kesintisiz görüşme gerçekleştirilebilecek. Bu güncelleme önce Microsoft Teams’in mobil uygulamasına, daha sonra da diğer platformlardaki uygulamalarına gelecek.

Görüşmeler için görüşmeye ev sahipliği yapacak kişinin Microsoft hesabı olması şart ancak diğer katılımcıların Microsoft hesabı bulunmasına gerek olmayacak. Katılımcıların bilgisayarlarındaki tarayıcılarından doğrudan görüşmeye katılma imkânı olacak, böylece herhangi bir şey yüklemek zorunda da kalmayacaklar. Bu özellik Zoom ve Google Meet’te uzun zamandır bulunuyordu.